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Depremde hasar alan 50 yıllık köprünün enkazı kaldırıldı - Son Dakika
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Depremde hasar alan 50 yıllık köprünün enkazı kaldırıldı

Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan Uydukent Köprüsü'nün enkazı, depremde hasar görmesi sonucu kaldırıldı. Yaklaşık 50 yıllık köprünün enkazı tamamen temizlendi.

Depremde hasar alan 50 yıllık köprünün enkazı kaldırıldı
16.12.2023 - 23:26,
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- Depremde hasar alan 50 yıllık köprünün enkazı kaldırıldı

HATAY - Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan Uydukent Köprüsü'nün enkazı kaldırıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük yıkım Hatay'da yaşanmıştı. Hatay'da bulunan birçok tarihi yapı da zarar görmüştü. Antakya ilçesi Büyükdalyan Mahallesi Asi Nehri üzerinde bulunan Uydukent Köprüsü de yıkılmıştı. Yaklaşık 50 yıllık köprünün enkazında çalışmalar tamamlandı.

"50 yıllık bir köprü vardı"

Vatandaş Yusuf Aydın, 50 yıllık tarihi bir köprü olduğunu belirterek, "Deprem bu köprüyü sağlam vurdu. Normalde köprümüz çok sağlamdı. Deprem sırasında altındaki zemin oynadı ve köprü yıkıldı. Enkazını kaldırdılar. Yaralar yavaş yavaş sarılacak" ifadelerini kullandı.

"Yıkılan köprünün enkazını kaldırdılar"

Vatandaş Mustafa Köroğlu ise, "Deprem köprüyü yıktı. Burada bölgeye giden eski geniş bir köprü vardı. Eski olduğu için yıkıldı. Yıkılan köprünün enkazını kaldırdılar" dedi.

Kaynak: İHA
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Kahramanmaraş, Asi Nehri, Antakya, Hatay, Son Dakika

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