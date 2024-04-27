Depremde hayatını kaybeden öğretmenin adı okul atölyesine verildi

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybeden öğretmen Begüm Baytar'ın adı bir okulun atölyesine verildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitiren öğretmen Begüm Baytar'ın adı daha önce görev yaptığı Samandağ Atatürk Ortaokulu'ndaki Fen Laboratuvarı ve Uzay Gözlem Atölyesi'ne verildi.

Atölyenin açılışına İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdem Yaşar, Okul Müdürü Yusuf Olgun, öğretmenler ve veliler katıldı.

Okulda ayrıca görsel sanatlar, müzik, akıl ve zeka oyunları, bilişim ve robotik kodlama atölyeleri ile kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.???????