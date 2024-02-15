Uzman Çavuş Salih Altıntaş'ın adı kütüphaneye verildi - Son Dakika
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Uzman Çavuş Salih Altıntaş'ın adı kütüphaneye verildi

Uzman Çavuş Salih Altıntaş\'ın adı kütüphaneye verildi

Kahramanmaraş'ta yaşanan depremde hayatını kaybeden Salih Altıntaş'ın adı Bağlarbaşı İmam Hatip Ortaokulu'ndaki kütüphaneye verildi. Türk Silahlı Kuvvetleri ve AFAD tarafından kitap bağışı yapılan kütüphanede 2 bin 500 kitap bulunuyor.

15.02.2024 12:47
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"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, oturduğu binanın yıkılması sonucu 8 yaşındaki kızı ve eşiyle yaşamını yitiren uzman çavuş Salih Altıntaş'ın adı, Bağlarbaşı İmam Hatip Ortaokulu'ndaki kütüphaneye verildi.

Bağlarbaşı İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Fikret Bağ, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) önerisiyle Salih Altıntaş'ın ismini kütüphaneye verdiklerini, TSK'nın ve AFAD'ın kütüphaneye kitap bağışında bulunduğunu belirtti.

Bağ, "Şehitlerimiz bizim başımızın tacıdır. Şehidimizin adının kütüphanemizde yaşatılması hem okulumuzu hem de kütüphanemizi manevi olarak zenginleştirdi. Kütüphanemizde emeği olanlara teşekkür ediyorum." dedi.

Kütüphanede 2 bin 500 kitap bulunuyor.

Kaynak: AA

Kahramanmaraş, AFAD, Deprem, Güncel, Son Dakika

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