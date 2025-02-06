Depremde Kaybedilenler Mezarlıkta Anıldı

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yakınlarını kaybedenler, mezarlıkları ziyaret ediyor.

Kentteki afette yakınlarını kaybedenler, erken saatlerden itibaren ellerindeki çiçeklerle Kapıçam Şehir Mezarlığı'na gelemeye başladı.

Mezar taşlarını yıkayan bazı ziyaretçiler, yakınları için dua etti, Kur'an-ı Kerim okudu. Ziyarette bazı aileler gözyaşı döktü.

Çeşitli kurum personeli ve sivil toplum kuruluşları gönüllüleri, mezarlıktaki vatandaşlara ikramlarda bulundu.