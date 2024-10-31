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Depremde kucağında kaybettiği çocuğunun adını yaşatacak

ADIYAMAN - 6 Şubat Depreminde 1 yaşındaki çocuğu Almila'nın cansız bedeniyle 4 saat enkaz altında kalan anne Reyhan Akkuş Tırpan, çocuğunun adına akıl ve zeka oyunları atölyesi açtı.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde Reyhan Akkuş Tırpan, eşi ve aynı zamanda Anadolu Eksen Adıyaman Şube Başkanı Mehmet Tırpan ve 1 yaşındaki Almira'yı kaybetti. Kendisi ile birlikte diğer çocukları Asude Berra ve Yiğit Celal, 4 saat sonra enkazdan yaralı olarak çıkartıldı.

Enkazda, Almila'nın cansız bedeniyle 4 saat bekleyen acılı anne Reyhan Akkuş Tırpan, çocuğunun adına Şehit Şahin Kaya Anaokulu'na akıl ve zeka oyunları atölyesi açtı. Sınıfın duvarına hayatını kaybeden Almila'nın karikatürü çizildi.

Açılışa Anadolu Eksen Sendikası Genel Başkanı Mustafa Güçlü, Milli Eğitim Müdürlüğü Temel Eğitim Şube Müdürü Hatice Delice Dağdeviren, Okul Müdürü İhsan Alkayış, Tırpan ve Akkuş Aileleri katıldı.

Çocuğunun adını yaşatacağını söyleyen anne Reyhan Akkuş Tırpan, "Biz 6 Şubatta çok sevdiğimizi kaybettik. Almila Tırpan'ın ismini verdiğimiz sınıf dışında 5 tane daha sınıf açtık. Yani eşim adına, kayınpederim adına, kayınım adına. Almila adına akıl oyunları sınıfı açalım dedik. Yani onları kaybettik ama en azından adları bir şekilde bir yerde yaşasın istiyoruz. Bu sebeple de çocuklar güldükçe Almila'nın adı yaşayacak. Bizde onları bu şekilde yad etmiş olacağız. Almila 1 yaşındaydı, 16 Ocak'ta tam bir yaşına girmişti. Deprem sırasında eşim, ben ve Almila aynı odadaydık. Ben Almila'yı kucağımda kaybettim. 4 saat onun cansız bedeniyle beraber kaldım" diye konuştu.