Depremde kucağında kaybettiği çocuğunun adını yaşatacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Depremde kucağında kaybettiği çocuğunun adını yaşatacak

Depremde kucağında kaybettiği çocuğunun adını yaşatacak 6 Şubat Depreminde 1 yaşındaki çocuğu Almila'nın cansız bedeniyle 4 saat enkaz altında kalan anne Reyhan Akkuş Tırpan, çocuğunun adına akıl ve zeka oyunları atölyesi açtı.

31.10.2024 22:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Depremde kucağında kaybettiği çocuğunun adını yaşatacak

ADIYAMAN - 6 Şubat Depreminde 1 yaşındaki çocuğu Almila'nın cansız bedeniyle 4 saat enkaz altında kalan anne Reyhan Akkuş Tırpan, çocuğunun adına akıl ve zeka oyunları atölyesi açtı.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde Reyhan Akkuş Tırpan, eşi ve aynı zamanda Anadolu Eksen Adıyaman Şube Başkanı Mehmet Tırpan ve 1 yaşındaki Almira'yı kaybetti. Kendisi ile birlikte diğer çocukları Asude Berra ve Yiğit Celal, 4 saat sonra enkazdan yaralı olarak çıkartıldı.

Enkazda, Almila'nın cansız bedeniyle 4 saat bekleyen acılı anne Reyhan Akkuş Tırpan, çocuğunun adına Şehit Şahin Kaya Anaokulu'na akıl ve zeka oyunları atölyesi açtı. Sınıfın duvarına hayatını kaybeden Almila'nın karikatürü çizildi.

Açılışa Anadolu Eksen Sendikası Genel Başkanı Mustafa Güçlü, Milli Eğitim Müdürlüğü Temel Eğitim Şube Müdürü Hatice Delice Dağdeviren, Okul Müdürü İhsan Alkayış, Tırpan ve Akkuş Aileleri katıldı.

Çocuğunun adını yaşatacağını söyleyen anne Reyhan Akkuş Tırpan, "Biz 6 Şubatta çok sevdiğimizi kaybettik. Almila Tırpan'ın ismini verdiğimiz sınıf dışında 5 tane daha sınıf açtık. Yani eşim adına, kayınpederim adına, kayınım adına. Almila adına akıl oyunları sınıfı açalım dedik. Yani onları kaybettik ama en azından adları bir şekilde bir yerde yaşasın istiyoruz. Bu sebeple de çocuklar güldükçe Almila'nın adı yaşayacak. Bizde onları bu şekilde yad etmiş olacağız. Almila 1 yaşındaydı, 16 Ocak'ta tam bir yaşına girmişti. Deprem sırasında eşim, ben ve Almila aynı odadaydık. Ben Almila'yı kucağımda kaybettim. 4 saat onun cansız bedeniyle beraber kaldım" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Güncel, Deprem, Son Dakika

Son Dakika Güncel Depremde kucağında kaybettiği çocuğunun adını yaşatacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:29 Canlı yayında açık açık söyledi: Ersan Şen, sen önce avukatlığını yaptığın mafyaların hesabını ver Canlı yayında açık açık söyledi: Ersan Şen, sen önce avukatlığını yaptığın mafyaların hesabını ver
23:50 Afişleri gören mahalleli diken üstünde: Bu şeytan, sapık ve tecavüzcüyü barındırmayın Afişleri gören mahalleli diken üstünde: Bu şeytan, sapık ve tecavüzcüyü barındırmayın
23:33 Akşener’e kayınbiraderinden şoke eden sözler: Küfürlü mesajlar ortaya çıktı Akşener'e kayınbiraderinden şoke eden sözler: Küfürlü mesajlar ortaya çıktı
22:22 Ahmet Özer’in tutuklanmasına tepki gösterirken savcıyı hedef alan Özgür Özel’e sert tepki: Yargıyı tehdit kimsenin haddi değil Ahmet Özer'in tutuklanmasına tepki gösterirken savcıyı hedef alan Özgür Özel'e sert tepki: Yargıyı tehdit kimsenin haddi değil
18:58 Silivri Cezaevi’ndeki Ahmet Özer’den ilk mesaj geldi Silivri Cezaevi'ndeki Ahmet Özer'den ilk mesaj geldi
10:07 Mansur Yavaş, Ahmet Özer hakkında sessizliğini bozdu: Neden bu tarihe kadar beklendi Mansur Yavaş, Ahmet Özer hakkında sessizliğini bozdu: Neden bu tarihe kadar beklendi?
10:05 Panathinaikos’un son hamlesi Yunan basınını küplere bindirdi: Fatih Terim’i sabote ettiler Panathinaikos'un son hamlesi Yunan basınını küplere bindirdi: Fatih Terim'i sabote ettiler
09:57 Yapay zekaya KDV geliyor Yapay zekaya KDV geliyor
09:46 Bakanlık, Esenyurt’a kayyum atanan Can Aksoy’u kaymakamlıktan vali yardımcılığına getirmiş Bakanlık, Esenyurt'a kayyum atanan Can Aksoy'u kaymakamlıktan vali yardımcılığına getirmiş
09:37 İngiltere’de sarhoş sürücü başbakanın kır evinin bahçe kapısına çarptı İngiltere'de sarhoş sürücü başbakanın kır evinin bahçe kapısına çarptı
09:36 Kiracısı evinden çıksın diye baca deliğinden horon dinletti Kiracısı evinden çıksın diye baca deliğinden horon dinletti
09:34 Altın yerinde durmuyor Yeniden rekor kırdı Altın yerinde durmuyor! Yeniden rekor kırdı
09:14 TOGG sahiplerine ve almak isteyenlere müjde TOGG sahiplerine ve almak isteyenlere müjde!
09:13 Akılalmaz olay: Yavru kedileri ve annelerini köpeklere parçalattı Akılalmaz olay: Yavru kedileri ve annelerini köpeklere parçalattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2024 00:51:36. #1.12#
SON DAKİKA: Depremde kucağında kaybettiği çocuğunun adını yaşatacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.