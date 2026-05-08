Depremde Yıkılan Kubilay Apartmanı Davasında 2 Sanığa 3 Yıl 9 Ay ile 7 Yıl 6 Ay Hapis Cezası

08.05.2026 18:01  Güncelleme: 19:21
Haber: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesi, 6 Şubat depremlerinde 2 kişinin yaşamını yitirdiği Kubilay Apartmanı davasında, eski Seyhan Belediyesi İmar Müdürü Alim Erdoğan'a 3 yıl 9 ay, müteahhit Murat Helete'ye 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Ayrıca iki sanık beraat etti, fenni mesuller ve belediye yapı kontrol yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde, Adana'nın Çukurova ilçesinde ikinci depremde Kubilay Apartmanı'nın yıkılması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, önce müteahhit Murat Helete ve teknik uygulama sorumlusu Mehmet Gülaç, ardından eski Seyhan Belediyesi İmar Müdürü Alim Erdoğan ile büro personeli Abdullah Sancar hakkında, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle dava açtı. Daha sonra iki dosya birleştirildi.

SAVCI 4 TANIK İÇİN CEZA İSTEDİ

Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya taraflar katıldı. Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, 4 sanığın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Müşteki avukatları ise sanıkların "olası kast" suçundan ek savunmasının alınmasını ve cezalandırılmalarını talep etti. Sanık avukatları da müvekkillerinin suçsuz olduğunu belirterek beraatlerini istedi.

SANIKLARA 3 YIL 9 AY İLE 7 YIL 6 AY ARASINDA DEĞİŞEN HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, eski Seyhan Belediyesi İmar Müdürü Alim Erdoğan'a 3 yıl 9 ay, müteahhit Murat Helete'ye ise 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi ve haklarında yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına karar verdi.

Heyet ayrıca, sanıklar Mehmet Gülaç ile Abdullah Sancar'ın beraatine hükmetti. Bilirkişi raporuna göre, mimari fenni mesul, statik fenni mesul ve belediye yapı kontrol yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.

Kaynak: ANKA

