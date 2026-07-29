Depremde yıkılan Rönesans Rezidans'ın tazminat davasında bilirkişi raporu: Kamu kurumları yüzde 20 kusurlu - Son Dakika
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Depremde yıkılan Rönesans Rezidans'ın tazminat davasında bilirkişi raporu: Kamu kurumları yüzde 20 kusurlu

Depremde yıkılan Rönesans Rezidans\'ın tazminat davasında bilirkişi raporu: Kamu kurumları yüzde 20 kusurlu
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Haber: Mehmet OFLAZ (ANKARA) - Hatay'da 6 Şubat depremlerinin simge yapılarından Rönesans Rezidans'ın yıkılmasına ilişkin açılan tazminat davası için hazırlanan bilirkişi raporunda Antakya Belediyesi'ne yüzde 10, Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne yü

Haber: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Hatay'da 6 Şubat depremlerinin simge yapılarından Rönesans Rezidans'ın yıkılmasına ilişkin açılan tazminat davası için hazırlanan bilirkişi raporunda Antakya Belediyesi'ne yüzde 10, Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne yüzde 5, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na yüzde 3, AFAD'a da yüzde 2 kusur yüklenildi.

ANTİS Yapı tarafından inşa edilen ve "Cennetten bir köşe" sloganıyla satılan, Hatay'ın Antakya ilçesindeki Rönesans Rezidans'ın 6 Şubat depremlerinde yıkılması sonucu yakınlarını kaybedenler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, AFAD, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Antakya Belediye Başkanlığı aleyhine hizmet kusuru nedeniyle dava açtı.

Hatay 1. İdare Mahkemesi'nde görülen davada inşaat mühendisi, gayrimenkul değerleme uzmanı, yüksek mimar, şehir plancısı ve yüksek jeoloji mühendisi tarafından hazırlanan bilirkişi raporu mahkemeye sunuldu.

ANKA Haber Ajansı muhabirinin ulaştığı bilirkişi raporunda, ilgili kamu idarelerine toplam yüzde 20 kusur atfedildi.

ANTAKYA BELEDİYESİ'NE YÜZDE 10, HATAY BÜYÜKŞEHİR'E YÜZDE 5 KUSUR

Bilirkişi raporunda Antakya Belediyesi'nin, "depreme dayanıksız yapıların tespit çalışmalarının yeterince yapılamamış olması, afete uğramış veya uğraması muhtemel bölgelerin tespit ve ilan edilmesiyle ilgili yasal görevlerin yerine getirilmemesi, afet zararlarını azaltmak amacıyla alınması gereken tedbirlerin zamanında ve etkin şekilde planlanmaması ve uygulanmaması" nedeniyle yüzde 10 kusurlu bulunduğu belirtildi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin de "deprem kuşağında bulunan Hatay ilinin afet ve acil durum planları ile ekip ve donanımlarının hazırlanmasında ilgili bakanlıklar, kamu kuruluşları, meslek teşekkülleri, üniversiteler ve diğer mahalli idarelerle koordinasyon eksikliği bulunması, planlar doğrultusunda halkın eğitimi için gerekli önlemleri almaması, kurum ve kuruluşlarla ortak programlar yürütmemesi" nedeniyle yüzde 5 oranında kusurlu olduğu değerlendirildi.

BAKANLIK VE AFAD'A TOPLAM YÜZDE 5 KUSUR

Raporda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın, "plan ve projelendirme aşamasında yeterli denetimin yapılmamış olması, afet bölgelerinde kamu kurum ve kuruluşlarının yönetmeliklere uygun gerekli tedbirleri alıp almadıkları konusunda yeterli denetimin yapılmamış olması ve afet riski bulunan bölgelerde gerekli planlama ve kentsel dönüşüm çalışmalarının yapılmamış olması" nedeniyle yüzde 3 oranında kusurlu olduğu ifade edildi.

Raporda, AFAD'ın da "deprem tehdidi altında bulunan bölgede afet durumuna ilişkin gerekli çalışma ve denetimleri yeterli düzeyde gerçekleştirmemesi" nedeniyle yüzde 2 hizmet kusuru olduğu kaydedildi.

İdare mahkemesinde görülen dava sürüyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Depremde yıkılan Rönesans Rezidans'ın tazminat davasında bilirkişi raporu: Kamu kurumları yüzde 20 kusurlu - Son Dakika

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