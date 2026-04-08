Depremde Yıkılan Said Bey Sitesi Davasının Karar Duruşması, 10 Nisan'da Görülecek... CHP'li Öztunç ve Kara: "Adil Bir Karar Çıkmasını İstiyoruz"

08.04.2026 16:54  Güncelleme: 18:26
(ANKARA) - CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ve Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, 6 Şubat depremlerinde 46 kişinin yaşamını yitirdiği Said Bey Sitesi davasının 10 Nisan'da Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek karar duruşması öncesi açıklama yaptı. Öztunç, "Adil bir karar çıkmasını istiyoruz" derken; Kara da "Taraflar için adil, eşit ve hesap verebilir, herkes için hakkaniyetli bir karar duruşması olmasını bekliyoruz" ifadesini kullandı.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Yahya Kemal Mahallesi'nde bulunan Said Bey Sitesi'nin, 6 Şubat depremlerinde yıkılması sonucunda 46 kişi yaşamını yitirdi.

Önce yapı sahibi ve müteahhit Hasan Çam, statik proje ve uygulama denetim görevlisi Yavuz Kaygısız, yapı denetim şirketi yetkilisi Halil Yıldız, yapı denetim şirketi kontrol elemanı Melike Yiğit ile şantiye şefleri Halil İbrahim US ve Murat Kaş hakkında "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma", binanın yapım tarihinde Dulkadiroğlu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü olan Arzu Özaydın ile Müdür Yardımcısı Serap Binici hakkında ise "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan dava açıldı ve her iki dosya daha sonra birleştirildi.

İddia makamı, esasa ilişkin mütalaasında tüm sanıkların "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan yargılanmasını talep etti. 10 Nisan'da saat 10.00'da Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek duruşmada kararın açıklanması bekleniyor.

"Deprem ailelerinin ve yakınlarının talebi, sanıkların 'olası kast' ile yargılanmasıdır"

Duruşma öncesi açıklama yapan CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, "10 Nisan günü Kahramanmaraş Adliyesi'nde önemli bir dava var. 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Said Bey Sitesi'ne ilişkin dava görülecek. İsteğimiz, yargının bağımsız olması ve adaletin tecelli etmesidir. Adil bir karar çıkmasını istiyoruz. 'Olası kast' ile ilgili olarak mahkemenin bunu mutlaka dikkate alması gerektiğini düşünüyoruz. Depremde on binlerce insanımız yaşamını yitirdi. Yok mu bunun bir sebebi? Yok mu bunun sorumlusu, suçlusu? İşte bu mahkemeler, önümüzdeki yıllarda, yüzyıllarda daha sağlam yapıların yapılması için alınacak kararlarla etkili olacaklar. 10 Nisan günü yargının vereceği kararı bekliyoruz" diye konuştu.

CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara ise "Bu davayı hep birlikte takip edeceğiz. Deprem ailelerinin ve yakınlarının talebi, sanıkların 'olası kast' ile yargılanmasıdır. Taraflar için adil, eşit ve hesap verebilir, herkes için hakkaniyetli bir karar duruşması olmasını bekliyoruz. Biz, deprem ailelerinin yanında bu dayanışmayı göstererek onlarla birlikte bu duruşmayı izleyeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: ANKA

“İran bu gece yok olacak“ diyen Trump’tan yeni açıklama "İran bu gece yok olacak" diyen Trump'tan yeni açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sanchez ile görüştü, İran mesajı verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sanchez ile görüştü, İran mesajı verdi
Mircea Lucescu hayatını kaybetti Mircea Lucescu hayatını kaybetti
Güpegündüz yaptıklarına bakın: “Başımıza taş yağacak“ dedirten görüntü Güpegündüz yaptıklarına bakın: "Başımıza taş yağacak" dedirten görüntü
Balkondan düşen 3 yaşındaki çocuk, ağır yaralandı Balkondan düşen 3 yaşındaki çocuk, ağır yaralandı
Diyarbakır’da bir zincir markette 20 TL’ye alınan biberin 249 TL’ye satıldığını tespit edildi Diyarbakır'da bir zincir markette 20 TL'ye alınan biberin 249 TL'ye satıldığını tespit edildi

18:18
Isparta-Antalya karayolunda feci kaza: 7 ölü
Isparta-Antalya karayolunda feci kaza: 7 ölü
17:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü
17:52
Trump’tan Lübnan’daki ateşi körükleyecek sözler: Anlaşmaya dahil değil
Trump'tan Lübnan'daki ateşi körükleyecek sözler: Anlaşmaya dahil değil
17:40
İran, İsrail’in ateşkes ihlali nedeniyle petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı’ndan geçişini durdurdu
İran, İsrail'in ateşkes ihlali nedeniyle petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişini durdurdu
17:40
Sadettin Saran’dan Dursun Özbek’e misilleme
Sadettin Saran'dan Dursun Özbek'e misilleme
16:04
Teröristlerle çatışan polislerle dalga geçmişlerdi O şahısların çalıştığı firmadan açıklama var
Teröristlerle çatışan polislerle dalga geçmişlerdi! O şahısların çalıştığı firmadan açıklama var
