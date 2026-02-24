Depreme Dayanıksız Huzurevi Kapatıldı - Son Dakika
Depreme Dayanıksız Huzurevi Kapatıldı

Depreme Dayanıksız Huzurevi Kapatıldı
24.02.2026 13:28
Amasya Merzifon'daki huzurevi, depreme dayanıksız olduğu için kapatıldı, sakinleri nakledildi.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde depreme dayanıksız olduğu belirlenen huzurevi binasının kapatıldığı bildirildi.

Merzifon Kaymakamlığından yapılan açıklamada, depreme dayanıksız olduğu için kapatılan huzurevinin sakinlerinin çevre il ve ilçelerdeki huzurevlerine nakledildiği belirtildi.

Yeni huzurevi binasının planlama çalışmalarının devam ettiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Merzifon Huzurevi binası, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda Kırıkkale Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü tarafından incelenmiştir. Yapılan inceleme neticesinde hazırlanan 27 Mart 2025 tarihli raporda huzurevi binamızın Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği'ne uygun olmadığı tespit edilmiştir. Söz konusu raporun iletilmesine müteakip Bakanlığımızın 2 Temmuz 2025 tarihli yazısıyla huzurevi binamızın tahliye planlamasının yapılması talimatlandırılmıştır. Bu doğrultuda planlamaları devam eden yeni huzurevi binası hizmete açılıncaya kadar huzurevinde barınan yaşlılarımızın 20'si Suluova Hacı Muammer Koca Huzurevine, 20'si ise muhtelif illerimizdeki huzurevlerine nakledilerek süreç tamamlanmıştır."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Amasya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Depreme Dayanıksız Huzurevi Kapatıldı - Son Dakika

SON DAKİKA: Depreme Dayanıksız Huzurevi Kapatıldı - Son Dakika
