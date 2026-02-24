Depreme Dirençli Türkiye Konferansı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Depreme Dirençli Türkiye Konferansı

Depreme Dirençli Türkiye Konferansı
24.02.2026 17:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KAEÜ'de, depremlerle mücadele ve dirençli yapılar için bilim ve mühendislik vurgulandı.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde (KAEÜ) "Bilimin Işığında Depreme Dirençli Türkiye" konulu konferansı gerçekleştirildi.

KAEÜ Ahi Evran Kongre Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansta konuşan Rektör Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, aklın ve mühendislik bilim alanının rehberliğinde hareket edilerek, afetlerin kitlesel ölümlere yol açmadığı bir ülke ve toplum inşa edilebileceğini söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremler başta olmak üzere Türkiye'nin yıkıcı depremler yaşadığını ve çok sayıda insanını kaybettiğini anımsatan Karahocagil, şöyle konuştu:

"Deprem ve benzeri afetlerin kitlesel ölümlere yol açması kaderimiz değildir. Aklın ve mühendislik bilim alanının rehberliginde hareket ettigimizde, afetlerin kitlesel ölümlere yol açmadığı bir ülke ve toplum inşa etmemiz mümkündür. Türkiye'nin deprem haritasını bilmek önemlidir ancak bundan daha önemlisi ise bu bilgiyi mevzuatlara, imar planlarına, yapı tasarımlarına ve eğitim sistemine en doğru şekilde yansıtabilmektir. Elde edilen bilginin sahada uygulamalara aktarılması, denetim süreçlerinin etkili bir şekilde yürütülmesi ve mevzuatlarla uygulama arasındaki mesafenin kapatılması, teknik yeterlilik kadar samimiyet ve etik sorumluluk gerektiren bir husustur."

Karahocagil, afetlere karşı dirençli bir Türkiye için bilim temelli planlama, nitelikli mühendislik eğitimi, şeffaf ve etkin denetim, yapı stokunun depremlere dirençli hale getirilmesi ve toplumsal afet bilincinin güçlendirilmesinin önemine dikkati çekti.

Ardından Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, "Bilimin Işığında Depreme Dirençli Türkiye" konulu konferans verdi.

Deprem gerçeği ve yapı güvenliğinin önemini anlatan Moriwaki, yaşanan depremler ve acı kayıpların deprem kültürü, mühendislik çalışmaları ve yapı güvenliği nedenlerinden bahsetti.

Türkiye deprem haritasında Kırşehir özelinde belirli bölgelerinde deprem faylarının geçtiğini ve risk oluşturduğuna değinen Moriwaki, Türkiye'de olduğu gibi Japonya'da da depremler olduğunu, bunun yanı sıra yanardağı, fırtına ve tsunami tehlikesi bulunduğunu söyledi.

Moriwaki, şehirleşme planları, kentsel dönüşüm öncelikleri, afet bilinci eğitimleri, depreme dirençli binaların oluşturulması gerektiğini de kaydetti.

Kaynak: AA

Türkiye, Güncel, Bilim, Son Dakika

Son Dakika Güncel Depreme Dirençli Türkiye Konferansı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaş alameti gibi hamle ABD, Lübnan’daki personellerini tahliye etti Savaş alameti gibi hamle! ABD, Lübnan'daki personellerini tahliye etti
ABD ordusuna ait yakıt ikmal uçakları, İsrail havalimanında ABD ordusuna ait yakıt ikmal uçakları, İsrail havalimanında
Fenomenler soruşturmasında tutuklu sanık kalmadı Fenomenler soruşturmasında tutuklu sanık kalmadı
Cüneyt Özdemir, Meksika’da mahsur: Kartel sokağa çıkanları öldürmekle tehdit ediyor Cüneyt Özdemir, Meksika'da mahsur: Kartel sokağa çıkanları öldürmekle tehdit ediyor
Dursun Özbek, ’’4 aydır görev yapmıyor’’ demişti O hakemle ilgili gerçek ortaya çıktı Dursun Özbek, ''4 aydır görev yapmıyor'' demişti! O hakemle ilgili gerçek ortaya çıktı
Zelenskiy’ye komşusundan ağır darbe: Petrol yoksa elektrik de yok Zelenskiy'ye komşusundan ağır darbe: Petrol yoksa elektrik de yok

17:45
Mesut Özil, ’’Ronaldo mu Messi mi’’ sorusuna verdiği cevapla alkış topladı
Mesut Özil, ''Ronaldo mu Messi mi'' sorusuna verdiği cevapla alkış topladı
17:41
Beyaz Saray’dan İran açıklaması: Trump, ordunun gücünü kullanmaya hazır
Beyaz Saray'dan İran açıklaması: Trump, ordunun gücünü kullanmaya hazır
16:51
Fener maçından çıkan Şevket Çoruh sorulan soruya tek kelimelik yanıt verdi
Fener maçından çıkan Şevket Çoruh sorulan soruya tek kelimelik yanıt verdi
16:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan, göğsümüzü kabartan gelişmeyi böyle duyurdu: Almanya’da destan yazdık
Cumhurbaşkanı Erdoğan, göğsümüzü kabartan gelişmeyi böyle duyurdu: Almanya'da destan yazdık
16:06
Leylek köyünde büyük sevinç: Eşi geldi, herkes Yaren’i bekliyor
Leylek köyünde büyük sevinç: Eşi geldi, herkes Yaren'i bekliyor
16:02
Bankalara talimat gitti: Bu telefonlar saat 22.00’den sonra para transferi yapamayacak
Bankalara talimat gitti: Bu telefonlar saat 22.00'den sonra para transferi yapamayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2026 18:22:02. #7.11#
SON DAKİKA: Depreme Dirençli Türkiye Konferansı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.