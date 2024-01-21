 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Depremin merkez üssünde dönüşüm sürüyor, 404 konutun kaba inşası bitti - Son Dakika
Üye Girişi

Depremin merkez üssünde dönüşüm sürüyor, 404 konutun kaba inşası bitti

Elazığ'da meydana gelen 6,8'lik depremin merkez üssü Sivrice ilçesinde kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor. Daha önce tamamlanan 305 konutun ardından 404 konutun inşasında yüzde 70 seviyesine gelindi. Ayrıca depremzede hak sahipleri için yapımına başlanan 130 dairenin ise yüzde 95 aşamasında olduğu ve kısa süre içerisinde teslim edileceği bildirildi.

Depremin merkez üssünde dönüşüm sürüyor, 404 konutun kaba inşası bitti
21.01.2024 - 20:11,
Abone Ol

Depremin merkez üssünde dönüşüm sürüyor, 404 konutun kaba inşası bitti

Daha önce 305 konutunda teslim edildiği depremin merkez üssünde 404 konutun inşasında yüzde 70 seviyesine gelindi

ELAZIĞ - Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6,8'lik depremin merkez üssü Sivrice ilçesinde dönüşüm sürüyor. Daha önce yapımı tamamlanan ve teslim edilen 305 konutun ardından merkezde kentsel dönüşüm çerçevesinde başlanan 404 konutun inşasında yüzde 70 seviyesine gelindi. Ayrıca kentsel dönüşümün dışında kalan depremzede hak sahipleri için yapımına başlanan 130 dairenin ise yüzde 95 aşamasında olduğu ve kısa süre içerisinde teslim edileceği bildirildi.

Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6,8'lik depremin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 24 bin 83 konut inşa edilerek, hak sahiplerine teslim edildi. Elazığ'ın yanı sıra depremin merkez üssü olan Sivrice ilçesi de bu süreçte adeta yeniden inşa ediliyor. Depremin hemen ardından TOKİ tarafından başlatılan birinci etap çalışmalarında 305 konut 86 iş yeri ve 2 cami tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmişti. Yine ilçe merkezinde kentsel dönüşüm çerçevesinde 15'i 3+1 ve 14'ü 2+1 olmak üzere 29 blok planlandı. Bu kapsamda 404 daire ve 24 dükkanın yapımında yüzde 70 aşamalarına gelindi. Öte yandan kentsel dönüşümün dışında kalan depremzede hak sahipleri için yapımına başlanan 130 dairenin ise yüzde 95 aşamasında olduğu ve kısa süre içerisinde teslim edileceği bildirildi.

Çalışmalar hakkında bilgi veren saha Mühendisi İsmail Cankaya, " Kentsel dönüşüm projesi ihale çerçevesinde 29 bloğun 15'i 3+1, 14'ü 2+1 olmak üzere 404 konut yapımı devam ediyor. Şuanda yüzde 70 ilerleme kaydettik. Kaba inşaat bitti. İnce işçilik hızla devam ediyor. Burada binalarımız tünel kalıp sistemi ile yapılmaktadır. O yüzden depreme dayanıklıdır. Daha önce 305 konut teslim edilmişti. 130 konut daha teslim edilecek. Son olarak da 404 konut teslim edilecek" dedi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Sivrice, Elazığ, Deprem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Depremin merkez üssünde dönüşüm sürüyor, 404 konutun kaba inşası bitti - Son Dakika


09:41
Meclis Genel Kurulu Çalışma Hayatını İlgilendiren Kanun Teklifi İçin Mesai Yapacak Meclis Genel Kurulu Çalışma Hayatını İlgilendiren Kanun Teklifi İçin Mesai Yapacak
09:33
Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi: 18 kişi yaralandı Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi: 18 kişi yaralandı
09:14
Rıdvan Dilmen: Okan Buruk bir gün A Milli Takım teknik direktörü olacak Rıdvan Dilmen: Okan Buruk bir gün A Milli Takım teknik direktörü olacak
09:06
Güzel oyuncu Müge Boz, ikinci kez anne oluyor Güzel oyuncu Müge Boz, ikinci kez anne oluyor
08:51
İsrail basını yazdı: Türkiye, Tel Aviv'e ekonomik yaptırıma hazırlanıyor İsrail basını yazdı: Türkiye, Tel Aviv'e ekonomik yaptırıma hazırlanıyor
08:34
Abdullah Avcı'ya gazeteciden sürpriz çıkış: Adamlar bize plakayı taktı Abdullah Avcı'ya gazeteciden sürpriz çıkış: Adamlar bize plakayı taktı
08:20
Samsun'da 'Çengel-6' operasyonu! 1 ton 56 litre etil alkol ele geçirildi Samsun'da "Çengel-6" operasyonu! 1 ton 56 litre etil alkol ele geçirildi
08:13
Gökhan Göz ve Bircan Bali yeni bir aşka yelken açtı Gökhan Göz ve Bircan Bali yeni bir aşka yelken açtı

Son Dakika
09:41 Meclis Genel Kurulu Çalışma Hayatını İlgilendiren Kanun Teklifi İçin Mesai Yapacak
09:33 Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi: 18 kişi yaralandı
09:14 Rıdvan Dilmen: Okan Buruk bir gün A Milli Takım teknik direktörü olacak
09:15 Seyyar Satıcı, İstanbul'da Vapurdan Düşen Yolcuyu Kurtardı
09:06 Güzel oyuncu Müge Boz, ikinci kez anne oluyor
08:51 İsrail basını yazdı: Türkiye, Tel Aviv'e ekonomik yaptırıma hazırlanıyor
08:34 Abdullah Avcı'ya gazeteciden sürpriz çıkış: Adamlar bize plakayı taktı
08:20 Samsun'da "Çengel-6" operasyonu! 1 ton 56 litre etil alkol ele geçirildi
08:13 Gökhan Göz ve Bircan Bali yeni bir aşka yelken açtı
08:11 Visca, Süper Lig'de en çok asist yapan futbolcu oldu! Alex'ten tebrik geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2024 09:48:50. #1.12#
SON DAKİKA: Depremin merkez üssünde dönüşüm sürüyor, 404 konutun kaba inşası bitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement