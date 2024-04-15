Depremin simgesi Ebrar Sitesi'nde yerin dönüşüm
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde yaklaşık bin 400 kişinin yaşamını yitirdiği Ebrar Siteleri'nin bulunduğu alanda yerinde dönüşüm çalışmalarına başlandı.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat İlçesi Şazibey Mahallesi'nde 6 Şubat depremlerinde 59 bina yıkıldı. 4 bin kişinin hayatını kaybettiği mahalledeki Ebrar Sitesi depremin simge yerlerinden biri oldu. Bölgenin bulunduğu alanda yerinde dönüşüm çalışmalarına başlandı.
Temel hafriyatlarının kaldırılmasının arından fore kazık ve demir yerleştirme işlemleri ile devam edilen bölgede, bir yandan beton dökme işlemleri de sürüyor.
Alan dron ile görüntülenirken çalışmaların yoğun şekilde devam ettiği görüldü.
Bölgede çalışmaların devam ettiğini ifade eden inşaat çalışanı İbrahim Yurdakonar, "Burada temel açma ve kazı işlemlerimiz var. Temeller açılıp demirleri döküyoruz bir an önce vatandaşlarımıza evlerini teslim etmeye çalışıyoruz. Şuanda bu bölgenin zemin etütleri yapıldı fore kazıklarla desteklenerek temellere de bağlanarak çalışma yapılıyor. Bir yandan beton dökülüyor. Çokta bir şey kalmadı hızlı bir şekilde işlemler devam ediyor. Vicdanen yaptığımız işler sıkıntı yok sağlamlık açısından. Vatandaşlarımız deprem sonrası evlerine yerleşecek ve gönül rahatlığı ile bu evlerde kalabilirler" dedi.
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