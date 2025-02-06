Depremlerin İki Yılı: Birlik ve Dirlik Mesajı

Güncel

(ANKARA) - Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 6 Şubat depremlerinin ikinci yılı nedeniyle yayımladığı mesajda, "Birlik ve dirlik şuuruyla, Asrın Felaketi karşısında 'Asrın Birlikteliği'ni hakim kıldık. 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden canlarımızı rahmetle anıyorum" dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 6 Şubat depremlerinin ikinci yılı nedeniyle sosyal medya hesabından anma mesajı yayımladı. Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Acımız hala taze. Asrın Felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden tam iki yıl geçti. O günden bugüne milletçe el ele vererek tek yürek olduk. Birlik ve dirlik şuuruyla, Asrın Felaketi karşısında 'Asrın Birlikteliği'ni hakim kıldık. 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden canlarımızı rahmetle anıyorum. Rabb'im ülkemizi, milletimizi ve insanlığı her türlü afetten korusun."