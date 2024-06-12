Depremzede çocuklar için özel kukla tiyatrosu

Güncel

Bu Yapım Tiyatro ekibi tarafından deprem bölgesi için Kültür ve Turizm Bakanlığının desteği ile özel hazırlanan "Miyav" isimli kukla tiyatrosu, Adıyaman'da depremzede çocuklar ve aileleriyle buluşturuluyor.

Yönetmenliğini Tito Lorefice'in üstlendiği, Burcu Görek'in kaleme aldığı oyun, ilk gösterimini Adıyaman Konteyner Kent Okulu 100. Yıl İlköğretim Okulu'nda gerçekleştirdi.

Oyun, yarın Vefa İlkokulu, Vatan İlkokulu ve Emniyet Ortaokulu'nda sahnelenecek. 14 Haziran'da ise Ayyıldız İlkokulu'nda izleyicinin beğenisine sunulacak.

Oyunun yazarı Burcu Görek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Miyav projesi 6-7 Şubat 2023'de yaşanan depremlerin ardından, öncelikle 'bölgede aile ve çocuklarına iyi gelebilecek ne yapabiliriz' diye düşündüğümüz bir sürecin sonucudur. Hem bölgedeki çocuklara hem de ailelerine bir oyun hazırlayıp, morallerini yükseltmek için bir fikir düşündük. Bu sırada katıldığım Prag ziyaretçi programında kukla ustası Tiro Lorefice ile tanıştım. O da deprem bölgesinde yapılacak bir projenin parçası olmak istediğini söyledi ve 'Miyav' böylelikle uluslararası boyutta geliştirdiğimiz bir oyun oldu." diye konuştu.

Hayata karşı umudun yeniden yeşereceği, moral yükseltecek bir gösteri sunmaya çalıştıklarını belirten Görek, "Oyunda bir kedinin insanların hayatını nasıl değiştirdiği konu ediniyor. İnsanların da aslında başka canlılardan çok şey öğrenebileceğini anlatmak istedik. Umut ve sevginin, bu hayattaki en güzel şey olduğunu işledik. Umarım oyun herkese iyi gelir." ifadelerini kullandı.