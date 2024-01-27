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Depremzede Çocuklara Moral Etkinlikleri Düzenlendi - Son Dakika
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Depremzede Çocuklara Moral Etkinlikleri Düzenlendi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı, Osmaniye'de konteyner kentte kalan depremzede çocuklara yönelik, yarıyıl tatili dolayısıyla moral etkinlikleri düzenledi. Etkinliklerde, motivasyon amaçlı zeka oyunları ve sahne gösterileri yapıldı. Çocuklar, palyaço, pamuk prenses, yüz boyama ve zeka oyunlarıyla eğlenceli anlar yaşadılar. Ayrıca, çevre bilincini aşılamak ve geri dönüşümün önemini öğretmek amacıyla düzenlenen etkinliklerle çocuklara moral motivasyon desteği verildi.

27.01.2024 - 04:10,
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı, Osmaniye'de konteyner kentte kalan depremzede çocuklara yönelik, yarıyıl tatili dolayısıyla moral etkinlikleri düzenledi.

Bakanlığa bağlı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı tarafından 2023-2024 eğitim öğretim yılı yarıyıl tatilinde, depremzede çocuklara yönelik motivasyon amaçlı zeka oyunları ve sahne gösterileri düzenlendi. Osmaniye'deki Karaçay Konteyner Kent'te kurulan oyun çadırında toplanan afetzede çocuklar, palyaço, pamuk prenses, yüz boyama ve zeka oyunları vakit geçirip, çalan müzik eşliğinde, eğlenerek unutulmaz anlar yaşadılar. Osmaniye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hamdi Görkem Gençtürk, çocukları çevre konusunda bilgilendirmek ve geri dönüşümün önemini eğlenerek öğrenmelerini sağlamak ve moral motivasyon desteği vermek amaçlı düzenlenen etkinlikle ilgili şunları söyledi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı tarafından depremden etkilenen çocuklarımız için ara tatil de moral motivasyonlar yükseltmek için deprem bölgelerimizde bu tür etkinlikler düzenleniyoruz. Bugün de Osmaniye, ilimizde konteyner kentte çocuklarımıza çevre bilincini aşılamak sıfır atık projesini anlatmak ve değişik etkinliklerle enerji bulmalarını sağlayarak morallerini yükseltmeye çalışıyoruz." (DHA)

Depremzede Çocuklara Moral Etkinlikleri Düzenlendi
Kaynak: DHA
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