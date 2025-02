Depremzede Tekniker, Ambulansların Bakımını Üstleniyor

Güncel

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde evi yıkıldıktan sonra eşi ve 2 çocuğuyla yerleştiği Karaman'da teknikerlik görevini sürdüren 55 yaşındaki Hasan Basri Fırat, 31 yıldır ambulansların bakım ve onarımını yapıyor.

Çocuk yaşta oto sanayide çıraklığa başlayan Fırat, 1994'te Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğünün tamir ve bakım hizmetleri için kurduğu atölyede tekniker olarak göreve başladı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Adıyaman'daki evlerinin yıkılmasının ardından Karaman'a tayin olan Fırat, İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı İl Ambulans Servisi Başhekimliğinin garajında açılan atölyede ambulansların her türlü arızasını gidermek için durmadan çalışıyor.

Fırat, ambulansların tamirinin kendi bünyelerinde yapılmasının onarım hızını artırdığını, bu sayede araçların tamamının her an göreve hazır olduğunu belirterek, "Kuruma girmeden önce tamircilik yapıyordum. Motor, yürüyen aksam, hasta kabini yani ambulansla ilgili çıkabilecek her türlü arızaya bakıyorum. Karaman'a da bir atölye kuruldu. Böylece bakım için dışarı harcanacak paradan tasarruf edip araçları kendi bünyemizde tamir ediyoruz. Bu sayede yapılan tamir işlemi de kısa sürüyor. Sanayide 1-1,5 saat süren balata değişimini burada 15 dakikada yapıyoruz. Böylece araç daha çabuk hazır duruma geliyor." diye konuştu.

Depreme Adıyaman'da 2 çocuğu ve eşiyle evde yakalandıklarını anlatan Fırat, şunları kaydetti:

"Depremde evimiz tamamen yıkıldı ancak son katta olmamız sayesinde enkazdan hemen çıkabildik. Deprem gecesinden önce Adıyaman'ın Gerger ilçesinde bir ambulans arızalıydı. Tamiri bitirip gece 1'de eve geldim. Deprem sırasında ailecek uyanıktık. Ailemle bir odaya koşup yatakların arasına girdik. Duvarın yıkıldığını, peteklerin dışarı gittiğini, evin yan döndüğünü gördük. Deprem bitince yan binadaki komşumuzun yol göstermesiyle enkazdan çıktık. 5. kattaydık ve zemine inmiştik. Binamızdaki bütün komşularım hayatını kaybetti."

"'Bir yaralıyı da kurtarsalar ne mutlu bize.' dedik"

Depremin şokunu atlattıktan sonra aynı gün bölgeye gelen ambulansların tamiri için görevinin başına geçen Fırat, atölyedeki yedek ambulansları hazır duruma getirdiğini söyledi.

Fırat, "'Bir yaralıyı da kurtarsalar ne mutlu bize.' dedik. 7-8 ay atölyeden dışarı çıkmadık. Yeğenlerim ve hanımın akrabalarından 50'ye yakın akrabamızı kaybettik. Enkaz altından çıkarılan akrabalarımın mezarına bile gidemedim çünkü ambulans daha öncelikli, 'Hayat kurtarsın.' dedik. 'Ölene bir şey yapamayız ama yaralıya bir faydamız olsun.' diye çalıştık." ifadelerini kullandı.