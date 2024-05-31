Depremzedeler Mobil Kuaför Tırından Ücretsiz Hizmet Alıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Depremzedeler Mobil Kuaför Tırından Ücretsiz Hizmet Alıyor

Depremzedeler Mobil Kuaför Tırından Ücretsiz Hizmet Alıyor

Hatay'da 6 Şubat 2023 depremlerinde evlerini kaybeden kadınlar, mobil kuaför tırının ücretsiz hizmetinden yararlanıyor. Mutluluk Giysin Çocuklar Platformu tarafından başlatılan proje kapsamında, depremzede kadınların öz bakımları karşılanıyor. Konteyner kent yönetimleriyle işbirliği yapılan projede, saç boyama ve şekillendirme gibi hizmetler ücretsiz olarak sunuluyor. Kadınlar, bu hizmetten memnun kaldıklarını ve moral bulduklarını belirtiyor.

31.05.2024 12:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da 6 Şubat 2023 depremlerinde evlerini kaybettiği için konteyner kentlerde yaşamlarını sürdüren kadınlar, tüm masrafları gönüllüler tarafından karşılanan mobil kuaför tırının hizmetinden yararlanıyor.

Sosyal medyadan yaptıkları duyurularla hayırseverlerin desteğini alan Mutluluk Giysin Çocuklar Platformu, depremlerin ağır yaralar bıraktığı kentteki kadınlar için mobil kuaför hizmetini devreye soktu.

Platformun kurucusu Tuğba Doğan, AA muhabirine, depremlerin ilk gününden beri bölgede olduğunu ve tüm bağışçılarla yaraların sarılması adına çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Doğan, proje ortakları San Coiffure ile depremzede kadınların öz bakımlarını karşılamak için konteyner kentleri gezdiklerini anlatarak, şöyle dedi:

"Deprem yaşamış bir vatandaşımızın öncelikli ihtiyacı öz bakımı olmuyor, barınma, yeme, içme gibi daha farklı öncelikleri oluyor ama öz bakımın da bir o kadar önemli bir ihtiyaç olduğuna inandığımız için 3,5 ay süren bir hazırlık aşamasından sonra Hatay'a geldik. Yaklaşık bir aydır Hatay'dayız, şu ana kadar 7 konteyner kent gezdik ve 7 bine yakın vatandaşımıza hizmet verdik, haziran sonuna kadar daha sahada olmayı planlıyoruz."

Konteyner kent yönetimleriyle ortak hareket ettiklerini kaydeden Doğan, randevu sistemiyle depremzede kadınlara tamamen ücretsiz saç boyama ve şekillendirme gibi hizmetleri verdiklerini belirtti.

Doğan, kadınlardan da güzel geri dönüşler aldıklarını ifade ederek, onların mutluluğunun kendilerini de sevindirdiğini söyledi.

Hizmet alan kadınlardan 40 yaşındaki Seher Emir de depremde evini kaybettiği için konteynere yerleştiklerini anlattı.

Depremlerin tüm hayatı etkilediğini dolayısıyla bu tür işletmelerin de sayısının azaldığını anlatan Emir, "Bize gönüllü olarak kuaförlük hizmeti veriyorlar, arkadaşlara çok teşekkür ediyorum, biz kadınlar çok sevindik ve mutlu olduk." dedi.

Fatma Dönmez (52) ise kişisel bakımlarının gönüllüler tarafından yapılmasının kendilerine moral olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Deprem, Kuaför, Hatay, Kadın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Depremzedeler Mobil Kuaför Tırından Ücretsiz Hizmet Alıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:32 AK Parti’nin kampı da tasarruf tedbirlerinden nasibini aldı Her odayı 2 vekil paylaşacak AK Parti'nin kampı da tasarruf tedbirlerinden nasibini aldı! Her odayı 2 vekil paylaşacak
12:18 Özel, Erdoğan’a emekliler için formül sundu: Ben olsam o parayı onlara verirdim Özel, Erdoğan'a emekliler için formül sundu: Ben olsam o parayı onlara verirdim
11:02 Üvey baba skandalı Müge Anlı öfkeden deliye döndü: Sen buraya nasıl geldin ahlaksız, görüntülerin elimde Üvey baba skandalı! Müge Anlı öfkeden deliye döndü: Sen buraya nasıl geldin ahlaksız, görüntülerin elimde
10:35 Jose Mourinho, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı Jose Mourinho, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
10:01 Bomba iddia Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül’ü geçirecek Bomba iddia! Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül'ü geçirecek
13:01 TCMB Başkanı Karahan: Kur korumalı mevduattan kademeli çıkış politikamızı sürdürüyoruz TCMB Başkanı Karahan: Kur korumalı mevduattan kademeli çıkış politikamızı sürdürüyoruz
12:25 Jose Mourinho’nun Fenerbahçe ile anlaştığını duyan Aziz Yıldırım’dan ilk sözler Jose Mourinho'nun Fenerbahçe ile anlaştığını duyan Aziz Yıldırım'dan ilk sözler
12:16 Sanki geleceği görmüş Acun’un yıllar önce Mourinho’ya söylediklerine bakın Sanki geleceği görmüş! Acun'un yıllar önce Mourinho'ya söylediklerine bakın
11:55 ’Mutlu son’ ilanına kanıp 220 bin lirasından oldu 'Mutlu son' ilanına kanıp 220 bin lirasından oldu
11:31 Mehmet Şimşek: Vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak artıracağız Mehmet Şimşek: Vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak artıracağız
11:02 Çöküş devam ediyor İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya partisinden istifa etti Çöküş devam ediyor! İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya partisinden istifa etti
10:41 Fenerbahçe, İsmail Kartal ile yollarını ayırdı Fenerbahçe, İsmail Kartal ile yollarını ayırdı
10:39 Altın ve döviz güne yükselişle başladı Altın ve döviz güne yükselişle başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2024 13:45:51. #1.13#
SON DAKİKA: Depremzedeler Mobil Kuaför Tırından Ücretsiz Hizmet Alıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement