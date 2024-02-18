Depremzede Çocuklar İçin Moral Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
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Depremzede Çocuklar İçin Moral Etkinliği Düzenlendi

Depremzede Çocuklar İçin Moral Etkinliği Düzenlendi

Hatay'ın Defne ilçesinde, depremzede çocuklar için düzenlenen etkinlikte, palyaço eşliğinde eğlenceli bir gün geçirildi. Animatörlerin dans gösterisi ve çocuklara yapılan ikramlarla çocuklar mutlu edildi. Gençer, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen çocuklara yönelik düzenledikleri etkinlikler hakkında bilgi verdi.

18.02.2024 19:13
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Hatay'ın Defne ilçesinde, depremzede çocuklar için moral etkinliği yapıldı.

Gümüşgöze Mahallesi'nde, Muti Zöhre Mahanoğlu İlkokulu'nda, bir sosyal medya fenomeninin de katıldığı etkinlikte çocuklar, palyaço eşliğinde eğlendi.

Animatörler dans gösterisi yaptı, çocuklara ikramda bulunuldu.

Gençer, AA muhabirine, Kahramanmaraş merkezli depremlerden bu yanan çocuklara yönelik etkinlikler yaptıklarını söyledi.

Kaynak: AA

Hatay, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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