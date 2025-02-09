Depremzedeler İçin Sabah Namazı Buluşmaları

Niğde'nin Bor ilçesinde düzenlenen "Sabah namazı buluşmaları" kapsamında gençler ve aileler, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için bir araya geldi.
İlçe Müftülüğünce düzenlenen programda, namaz sonrası Kur'an-ı Kerim okundu, İlçe Müftüsü İsmail Çakır tarafından vaaz verildi.
Namazın ardından afetlerde hayatını kaybedenler için dua edildi, ilahi ve kasideler seslendirildi.
Programda cemaate çorba ikram edildi.
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