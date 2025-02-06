Depremzedeler ORMEK ile Yeniden Hayata Tutundu - Son Dakika
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Depremzedeler ORMEK ile Yeniden Hayata Tutundu

Depremzedeler ORMEK ile Yeniden Hayata Tutundu

Beyza Demirtaş ve Mevlüde Yılmazer, Ordu'da mesleki kurslarla zorlu süreçlerini aşmayı başardı.

06.02.2025 12:49
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin ardından Ordu'ya yerleşen Beyza Demirtaş ile Mevlüde Yılmazer, yaşadıkları zorlu süreçleri meslek edinerek atlattı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklayama göre, Malatya'dan 26 yaşındaki Demirtaş ile Hatay Kırıkhan'dan 43 yaşındaki Yılmazer, zor günlerin ardından Ordu'nun Ünye ilçesine geldi.

Demirtaş ve Yılmazer, bu süreçte Ordu Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (ORMEK) ile tanıştı.

Evlerinin tamamlanması ile geri dönmeyi planlayan Demirtaş ve Yılmazer, bu acılı süreci unutmak için ORMEK'te Güzellik Uzmanlığı ve Kuaförlük Kursu'na başvurdu.

Kurslara katılan depremzede kadınlar, aldıkları eğitimlerle yaşadıkları zorlu süreçleri meslek edinerek atlattı.

Demirtaş ve Yılmazer, memleketlerine döndüklerinde aldıkları eğitimler üzerine çalışmayı ve aile ekonomilerine katkıda bulunmayı hedefliyor.

Beyza Demirtaş, depremlerin ardından evlerinin ağır hasarlı olması sebebiyle Ünye'ye yerleştiklerini belirtti.

Demirtaş, şunları kaydetti:

"Kursta kuaförlük mesleğinin detaylarını öğreniyorum. Malatya'ya döndüğümde bir mesleğim oldu. ORMEK bize bir aile oldu. Malatya'daki evimiz yapıldı ve şimdi geri döneceğiz. Bu acılı süreci meslek sahibi olarak atlattım. Bizi bu zorlu süreçte yalnız bırakmayan, bize kapılarını açan, şimdi ise yeni bir meslek sahibi olmamıza vesile olan Ordu Büyükşehir Belediyemiz başta olmak üzere ORMEK'e, hocalarıma ve tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ederim."

Mevlüde Yılmazer ise depremlerde Kırıkhan'daki evlerinin ağır hasar aldığını dile getirdi.

Eşi ve 4 çocuğuyla Ünye ilçesinde yaşadıklarını aktaran Yılmazer, "Geçirdiğimiz süreçler bizi ağır sarstığı için ORMEK'e başvurdum. Yaralarımızı burada meslek öğrenerek atlatmaya çalıştık. Bir kadın olarak geri döndüğümüzde bir mesleğim olacak ve bu alanda çalışacağım." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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