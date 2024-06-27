Depremzedelere Destek Amacıyla Hatay Tanıtım Günleri Başladı - Son Dakika
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Depremzedelere Destek Amacıyla Hatay Tanıtım Günleri Başladı

Depremzede esnafa destek sağlamak amacıyla düzenlenen Hatay Tanıtım Günleri, Başkent Millet Bahçesi'nde başladı. Tanıtım günlerinde, depremzede esnafın yanı sıra Hatay'ın meşhur künefesi, kağıt kebabı, acılı salçası, halhalı zeytini, defne sabunu, özel soslu döneri, baharatları, ipek kumaşları ve diğer yöresel ürünler satışa sunuldu. Ayrıca, en hızlı kağıt kebabı ve künefe yeme yarışmaları da düzenlendi. Hatay Tanıtım Günleri, 30 Haziran Pazar gününe kadar ziyaret edilebilecek.

27.06.2024 16:05
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Depremzede esnafa destek sağlamak amacıyla düzenlenen "Hatay Tanıtım Günleri" başladı.

Başkent Millet Bahçesi'ndeki tanıtım günlerinde, çoğunluğu Hatay bölgesinden gelen depremzede esnaf yer aldı.

Hatay'ın meşhur künefesi, kağıt kebabı, acılı salçası, halhalı zeytini, defne sabunu, özel soslu döneri, baharatları, ipek kumaşları ve birçok yöresel ürün satışa sunuldu.

Esnaf Mithat Öztürk, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'daki dükkanının yıkıldığını belirtti.

Depremin ardından Türkiye'nin çeşitli illerini dolaşarak fuarlara katıldığını dile getiren Öztürk, "Hem Hatay lezzetlerini tanıtıyorum hem de kazanç sağlıyoruz. Harbiye, kağıt, tepsi kebabımız var, içli köftemiz meşhur. Hatay'ı elimizden geldiğince Ankara'da tanıtmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

En hızlı kağıt kebabı ve künefe yeme yarışması

Etkinlikte, acılı kağıt kebabı ve künefe yeme yarışması da düzenlendi.

Yarışmada, en hızlı acılı kağıt kebabı yiyen 16 yaşındaki Arda Akkaya, 2 bin lira ödülün sahibi oldu. Yarışma sırasında Akkaya'nın gözlerinden, kebabın acısı nedeniyle yaş geldi.

Akkaya, "En azından harçlığım çıktı. Telefon alacaktım, bu parayı ona harcarım. Kebap çok acıydı ama para olursa bir daha yerim." dedi.

En hızlı künefe yeme yarışmasını kazanan Murat Yüzükak'a ise Hatay ürünlerinin yer aldığı hediye paketi verildi.

Etkinlikte, 2 metrelik tepside yapılan yaklaşık 1 tonluk künefe ziyaretçilere ikram edildi.

Hatay Tanıtım Günleri 30 Haziran Pazar'a ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA

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