Dera'da İsrail Saldırıları: Aileler Göç Etti - Son Dakika
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Dera'da İsrail Saldırıları: Aileler Göç Etti

29.06.2026 16:13
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İsrail'in Abidin köyüne düzenlediği saldırılar sonrası 100-200 aile çevre köylere sığındı.

İsrail güçlerinin Dera iline bağlı Abidin köyüne yönelik kara harekatı ve eş zamanlı hava saldırılarının ardından, çoğunluğunu kadın, çocuk ve yaşlıların oluşturduğu yaklaşık 100 ila 200 aile güvenlik endişesiyle çevre köylere sığındı.

İsrail'in Suriye'nin güneyindeki Dera iline bağlı Abidin köyüne dün düzenlediği kara harekatı ve hava saldırıları nedeniyle yüzlerce aile evlerini terk etmek zorunda kaldı.

AA, saldırıların hedefi olan Abidin köyü ile İsrail ordusunun Yermuk Havzası bölgesinde oluşturduğu askeri noktaları ve üsleri havadan görüntüledi.

Abidin Belediye Başkanı Mahmud Muref, İsrail askeri araçlarının gece saatlerinde Maariye köyündeki El-Cezire Kışlası'ndan hareket ederek Abidin yakınlarındaki eski bir askeri noktada konuşlandığını söyledi.

Söz konusu noktaya çadırlar kurulduğunu belirten Muref, bölgenin çiftçiler ve çobanlar tarafından yoğun olarak kullanıldığını, bu nedenle askeri varlığın köy halkında rahatsızlık oluşturduğunu ifade etti.

Muref, akşam saatlerinde İsrail güçlerinin Abidin ve Cemle yönünde ilerlediğini, köy sakinlerinin ise yolları taşlarla kapatarak tepki gösterdiğini kaydetti.

Yaşanan gerginlik sırasında İsrail askerlerinin yerleşim alanlarına doğru ateş açtığını söyleyen Muref, olayların ardından çoğunluğu kadın, çocuk ve yaşlılardan oluşan yaklaşık 100 ila 200 ailenin çevre köylere göç ettiğini dile getirdi.

Sabah saatlerinde hayatın büyük ölçüde normale döndüğünü belirten Muref, ailelerin evlerine, tarım arazilerine ve işlerinin başına geri dönmeye başladığını söyledi.

Köy sakinlerinden Abdullah Muhammed el-Kasım da İsrail devriyelerinin son dönemde sık sık köy çevresinde görüldüğünü belirterek, son olayda köy girişlerine kontrol noktaları kurulduğunu ve halkın buna tepki gösterdiğini ifade etti.

Kasım, gece saatlerinde yaşanan gerginliğin ardından İsrail savaş uçakları ve helikopterlerinin köy çevresinde uçuş yaptığını, bunun da siviller arasında paniğe yol açtığını söyledi.

Bir diğer köy sakini Ahmed el-Hüseyin ise İsrail güçlerinin son aylarda bölgedeki köylere yönelik faaliyetlerini artırdığını belirterek, köylülerin topraklarını terk etmek istemediklerini ve bölgede kalmaya kararlı olduklarını dile getirdi.

Öte yandan İsrail ordu sözcülüğü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgedeki İsrail askerlerine ateş açıldığını öne sürerek bölgedeki güçlerinin "ateşe karşılık topçu atışı gerçekleştirdiğini" aktardı.

Herhangi bir askerinin yaralanmadığını paylaşan İsrail ordusu, savaş helikopterinin bölgeye sevk edildiğini kabul ederek "açık alanda faaliyet gösterdiğini" savundu.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Güvenlik, Politika, Güncel, İsrail, Suriye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dera'da İsrail Saldırıları: Aileler Göç Etti - Son Dakika

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