Dera'da Patlama: 3 Asker Hayatını Kaybetti

Suriye'nin güneyindeki Dera ilinde savaş kalıntılarının patlaması sonucu 3 asker yaşamını yitirdi.
Suriye devlet televizyonu el İhbariyye'nin haberine göre, Dera'da savaş kalıntılarının bulunduğu bir alanda patlama meydana geldi.
Patlama sonrasında 3 asker hayatını kaybetti, bazı askerler yaralandı.
