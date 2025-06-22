Derebağ Şelalesi\'ne Yeni Yol Açıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Yahyalı ilçesindeki Derebağ Şelalesi'ne ulaşımı sağlayan 12 kilometrelik yolun açılışına katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçedeki 12 kilometrelik grup yolu, sıcak asfaltla kaplanarak tamamlandı.

Derebağ, Çağlayan ve Kirazlı mahallelerini birbirine bağlayan ve Derebağ Şelalesi'ne ulaşımı sağlayan yol, 72 milyon liralık yatırımla modern ve güvenli hale getirildi.

Yolun açılışında konuşan Başkan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Coşkuyla yolumuzun açılışını gerçekleştirdik. Hem açılışa katılan hem de emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Kırsal bölgelerimizde doğal gaz ve içme suyu altyapısından sonra, ulaşımda da büyük bir dönüşümü hayata geçirdik. Hemşehrilerimizin hayatını kolaylaştırırken, bölgenin turizm potansiyelini güçlendirmek için çalışıyoruz."

Kirazlı Mahallesi sakinlerinden Mehmet Teke ise, "Allah razı olsun. Yolumuz açıldı, kanalizasyon, suyumuz geldi. Büyükşehir Belediyemiz bizi tozdan kurtardı. Köyümüze, şelalemize bir canlılık getirdi. Çok memnunuz, Memduh Başkanımız, bizim memleketimizi seviyor." ifadelerini kullandı.