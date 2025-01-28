Derede Karaca Görüntülendi

Derede ilerleyen karaca amatör kameraya yansıdı
ZONGULDAK - Zonguldak'ın Devrek ilçesinde bir karaca, dere içerisinde ilerlerken görüntülendi.
Bostandüzü mevkisinde karacanın suya atladığı ve ardından yoluna devam ettiği anlar, bir vatandaş tarafından amatör kamerayla kaydedildi. Mesire alanının doğal içerisinde gerçekleşen o anlar, bölgedeki yaban hayatının varlığını bir kez daha gözler önüne serdi. Görüntüler, sosyal medyada paylaşılarak ilgi gördü.
Devrek'in doğal zenginlikleri ve yaban hayatı dikkat çekmeye devam ediyor.
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