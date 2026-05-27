Dereye Düşen Kadının Cansız Bedeni Bulundu

27.05.2026 14:24
Muş'ta kaybolan Gülsima Yıldız'ın cesedi 8 gün sonra bulundu, cenazesi otopsi için hastaneye kaldırıldı.

Muş'un Cevizlidere köyünde 8 gün önce dereye düşen kadının cansız bedenine ulaşıldı.

Köy yakınlarındaki köprüden geçerken dengesini kaybederek suya düşen Gülsima Yıldız için AFAD, jandarma, UMKE, Kızılay, sivil toplum kuruluşları, güvenlik korucuları, su altı arama kurtarma ekipleri ve köylülerin katılımıyla arama çalışması yürütüldü.

AFAD koordinesinde yaklaşık 150 personelle yürütülen, insansız hava aracı (İHA) ve 6 dronun da kullanıldığı çalışmalarda ekipler, tüm noktaları titizlikle kontrol etti.

Çalışmalar sonucunda Yıldız'ın cansız bedeni, öğle saatlerinde kaybolduğu noktadan yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki Balcılar köyünde, köprünün altında dalgıç ekiplerince bulundu.

Cenaze, otopsi işlemleri için Muş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Otopsi, Yaşam, Kaza, Muş, Son Dakika

