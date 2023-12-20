 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Derince'de tır kazası: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Derince'de tır kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde, tırın yol kenarında yemek yiyenlere çarpması sonucu 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 kişinin yaralandığı kazayla ilgili gözaltına alınan tır sürücüsü tutuklandı.

Derince\'de tır kazası: 1 ölü, 4 yaralı
20.12.2023 - 00:49,  Güncelleme: 00:50
Abone Ol

Kocaeli'nin Derince ilçesinde, tırın yol kenarında yemek yiyenlere çarpması sonucu 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 kişinin yaralandığı kazayla ilgili gözaltına alınan tır sürücüsü tutuklandı.

Polis ekipleri, olay yerinden yaya olarak kaçan tır sürücüsünü gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

15 Aralıkta D-100 kara yolu Ankara istikametinde seyreden S.A. idaresindeki 06 FP 0745 plakalı tır, Liman yolu mevkisinde köfte ekmek satışı yapılan kamyonetin yanında yemek yiyenlere çarpmış, 5 kişi yaralanmıştı. Yaralılardan Osman Yağmuroğlu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Kocaeli, Tutuklama, Gözaltı, Kaza, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Derince'de tır kazası: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika


00:44
Yerel seçimlerde 32 il için oy verme saatleri yeniden belirlendi Yerel seçimlerde 32 il için oy verme saatleri yeniden belirlendi
00:33
Afyonkarahisar'da 4 kişi silahla vurularak öldürüldü Afyonkarahisar'da 4 kişi silahla vurularak öldürüldü
00:25
Benzine gece yarısı 1 lira 49 kuruş zam geldi Benzine gece yarısı 1 lira 49 kuruş zam geldi
00:13
BMGK'de Gazze karar tasarısının oylaması ikinci kez ertelendi BMGK'de Gazze karar tasarısının oylaması ikinci kez ertelendi
00:09
Esra Erol'un programına katılan kadın, pırasaya tiki olan eşini bayılttı Esra Erol'un programına katılan kadın, pırasaya tiki olan eşini bayılttı
23:49
PORTAŞ'a 28 milyar lira zarar ettiren Mesut Özarslan, İYİ Parti'den istifa etti PORTAŞ'a 28 milyar lira zarar ettiren Mesut Özarslan, İYİ Parti'den istifa etti
23:10
İzlanda'daki yanardağın patlama anı kamerada İzlanda'daki yanardağın patlama anı kamerada
22:36
İstanbulspor'u hangi cezalar bekliyor? PDFK'nın talimatnamesi çok açık İstanbulspor'u hangi cezalar bekliyor? PDFK'nın talimatnamesi çok açık

Son Dakika
00:44 Yerel seçimlerde 32 il için oy verme saatleri yeniden belirlendi
00:33 Afyonkarahisar'da 4 kişi silahla vurularak öldürüldü
00:25 Benzine gece yarısı 1 lira 49 kuruş zam geldi
00:13 BMGK'de Gazze karar tasarısının oylaması ikinci kez ertelendi
00:09 Esra Erol'un programına katılan kadın, pırasaya tiki olan eşini bayılttı
23:49 PORTAŞ'a 28 milyar lira zarar ettiren Mesut Özarslan, İYİ Parti'den istifa etti
23:10 İzlanda'daki yanardağın patlama anı kamerada
22:36 İstanbulspor'u hangi cezalar bekliyor? PDFK'nın talimatnamesi çok açık
22:24 İşte İstanbulspor-Trabzonspor maçında kriz yaratan tartışmalı pozisyon
22:03 İstanbulsporlu oyuncu Simon Deli, maçın devam etmesi için başkanın önünde diz çöktü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2023 01:04:19. #1.13#
SON DAKİKA: Derince'de tır kazası: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement