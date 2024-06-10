Dernek Başkanları Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'yi Ziyaret Etti

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(ESKİŞEHİR) - Memleket Sevdalıları Derneği Eskişehir Şubesi, Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği, Sarısungur Köyü Derneği ve Seyitgazililer Derneği (SEY-DER), Filistinliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği başkanları ve yönetim kurulu üyeleri, Eskişehir Büyükşehir Belediye (EBB) Başkanı Ayşe Ünlüce'yi ziyaret etti.

Başkan Ünlüce'ye hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor. Bu kapsamda Memleket Sevdalıları Derneği Genel Başkanı İbrahim Şavlukbaş ve Eskişehir Şube Başkanı Gülen Yılmaz, Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği Başkanı Sadık Yurtman, Sarısungur Köyü Derneği Başkanı Mert Sevimli, Seyitgazililer Derneği (SEY-DER) Başkanı Sami Türkmen, Filistinliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat El Mühendis ve yönetim kurulu üyeleri Ünlüce'yi ziyaret etti.

Ziyaretlerde dernek başkanları ve üyeleri, Ayşe Ünlüce'ye hayırlı olsun dileklerini ileterek, çalışmalarında başarılar diledi.