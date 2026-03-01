Dervişoğlu, Erbakan'ı Kabri Başında Andı

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, merhum Başbakan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı vefatının yıl dönümünde kabri başında andı.
Dervişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Merhum Başbakan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı kabri başında dualarla andık." ifadesini kullandı.
