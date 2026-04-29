Dervişoğlu: 'Ey Erdoğan, ya Süleyman ol ya Nemrut' - Son Dakika
Dervişoğlu: 'Ey Erdoğan, ya Süleyman ol ya Nemrut'

29.04.2026 13:43
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, iktidarı eleştirerek 'Mesele mühürse Nemrut'un da mührü vardı' dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Grup Toplantısı’nda konuştu. Dervişoğlu, Türk milletinin tehlike anında diz çökmediğini, bağımsızlığa kastedildiğinde silaha sarıldığını belirtti. Bugün adalet ve hukuk sisteminin bozulduğunu söyleyen Dervişoğlu, 13-14 Haziran'da bir hukuk vizyonu düzenleyeceklerini açıkladı.

Ekonomideki ağır tahribatın Erdoğan'ın şahsi eseri olduğunu ifade eden Dervişoğlu, 'Mesele mühürse Nemrut'un da mührü vardı. Ey Erdoğan, ya Süleyman olacaksın ya da tarihe yeni Nemrut olarak yazılacaksın' dedi. Ayrıca, asgari ücretin yılda iki kez güncellenmesi gerektiğini vurguladı.

Dervişoğlu, Tom Barrack'ın 'şefkatli monarşi' sözlerine tepki göstererek, 'Adam burnunuzun dibinde monarşi diyor' ifadelerini kullandı. Monarşiyi reddettiklerini ve bu kuşatmayı dağıtacaklarını söyledi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Son Dakika Güncel Dervişoğlu: 'Ey Erdoğan, ya Süleyman ol ya Nemrut' - Son Dakika

SON DAKİKA: Dervişoğlu: 'Ey Erdoğan, ya Süleyman ol ya Nemrut' - Son Dakika
