Dervişoğlu'ndan Anıtkabir Ziyareti

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(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Kadın, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' programı kapsamında ağırlıklı olarak kadın üyelerin katılımıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Kadın Politikaları Başkanlığı'nın organize ettiği '8 Mart Kadınlar Günü' programı kapsamında ağırlıklı olarak kadın üyelerin katılımıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Dervişoğlu, mozoleya çelenk bıraktıktan sonra saygı duruşunda bulundu.

Dervişoğlu, ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Dervişoğlu, deftere şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, uçurumun kenarındaki yıkık bir memleketin yazgısını azimle yeniden yazan, İstiklal Harbi ile hürriyetini kanıtla mühürleyen ve Türk kadınlarını omuzları üzerinde yükseltmeye ant içen şanlı milletimizin bir evladı olmaktan duyduğumuz gururla manevi huzurunuzdayız. Milletimizin kurtuluşu ve zaferi için Şerife Bacı'nın soğuk kış gecesinde donarak ama cephanesini ıslatmadan şahadete yürüyüşünü, Gördesli Makbule'nin gözünü kırpmadan vatan için toprağa düşüşünü, Nene Hatun'un bir an bile tereddüt etmeden cepheye koşmasını unutmadık, unutturmayacağız. Dünyada hiçbir millette görülmeyen üstün mücadele ruhuna sahip Türk kadınlarıyla birlikte kurduğumuz İYİ Parti; kadınlar için yeni bir umut, memleketimiz için yeni bir yol, cumhuriyet değerlerimiz için de aşılmaz bir kale olmaya devam ediyor. Türk kadınlarının gücünü gören, değerini anlayan ve hakkını teslim eden vizyonunuzdan aldığımız ilhamla; kadınların adını hayatım her yerine kazıyana kadar durmayacak, yorulmayacak ve tükenmeyeceğiz. Varlığımız Türk varlığına armağan olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene."

Sonrasında partililerle ve Anıtkabir'i ziyarete gelen vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çekildi.