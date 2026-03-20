Dervişoğlu\'ndan Bayram Mesajı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ramazan Bayramı namazını Ankara, Çankaya'da bulunan Abdülkerim Kuzu Camisi'nde kıldı ve vatandaşlarla bayramlaştı. Dervişoğlu, bayramlaşmanın ardından yaptığı açıklamada, "Allah bayram tadında bayramlar yaşatsın' diye niyazda bulunuyorum her bayram namazı çıkışı ama görüyorum ve müşahede ediyorum ki her bayram bir önceki bayramı aratıyor. Ülkemiz son derece ciddi sıkıntılarla karşı karşıya. Bütün ramazan boyunca Anadolu'yu bir taraftan diğer tarafa gezdik dolaştık. Sıkıntıları yerinde tespit ettik. Çözümleriyle ilgili gerekli görüşmeleri yapmak suretiyle de bir yol haritası belirledik. Türkiye'nin yakın coğrafyasında yaşananlar da herkesin malumu. Dünya hızla bir çıldırmışlığa doğru savruluyor. Bu kapsam içerisinde düşünüldüğünde mübarek ayda bile binlerce insanın katline sebep olabilecek saldırılar yaşanıyor. Biz bir taraftan dünya için, insanlık için, Türk İslam alemi için güzel temennilerde bulunurken art niyetli düşüncelerin sahipleri ve üzerimizde hedefleri olan güçler yine melun emellerini gerçekleştirmek üzere hain saldırıları sürdürüyorlar. En azından bu mübarek günler için bu saldırıların durmasını, dünyaya insanca yaşamın arzulandığı bir barışın hüküm sürmesini temenni ediyorum. Uzak coğrafyalarda yaşayan dindaşlarımız ve soydaşlarımız için de huzur, mutluluk ve bereket temenni ediyorum" diye konuştu.

Dervişoğlu, ayrıca Ramazan Bayramı'nın 2'nci gününde Nevruz Bayramı'nı da kutlayacaklarını ifade ederek, "Nevruz Bayramı'nın da şimdiden Türk dünyasına hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Dünyanın bu kötü günlerden kurtulup, aydınlık ufuklarla buluşabilmesi için atılması gereken doğru adımların atılmasını temenni ediyorum. Ayrıca yaşanan olumsuzluklar, insanlığa yöneltilmiş melun saldırılar için de uluslararası kuruluşları görevlerini yapmaya davet ediyorum. Milletimize yine bayram tadında bayramlar diliyorum" ifadelerinde bulundu.