Dervişoğlu\'ndan Demokrasi Vurgusu

20.04.2026 23:41
Dervişoğlu, Türkiye'nin demokrasi yolculuğunu sürdüreceğini ve monarşi önerilerini reddetti.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Türkiye çıkmış olduğu demokrasi yolculuğunu sürdürecektir. Demokrasiyi, hukuku, adaleti temin ve tesis etme çabası sergileyen bir ülkeye monarşi öneren aklın Türkiye'den tasfiye edilmesi icap eder." ifadelerini kullandı.

Dervişoğlu, Fransa'nın Strazburg kentinde temaslarda bulundu.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisinin (AKPM) Sosyalistler, Demokratlar ve Yeşiller Grubu Başkanı Frank Schwabe ile bir araya gelen Dervişoğlu, AKPM Türk Delegasyonunu ziyaret etti.

Fransa'da son olarak AKPM Başkanı Petra Bayr ile temasta bulunan Dervişoğlu, görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında, Avrupa Konseyi'nin tarihsel geçmişinin önemine vurgu yaptı.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ın sözlerine tepki gösteren Dervişoğlu, şunları kaydetti:

"Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nden, Avrupa Birliği'nden ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarıyla ilgili uygulamalar penceresinden bakıldığında, Türkiye'de aranan şeyin demokrasi, hukuk ve adalet olduğu gerçeğiyle buluşuyoruz. Kendini süper güç olarak ilan etmiş bir ülkenin Türkiye büyükelçisi, demokrasiyi hakim kılmak isteyen bir ülkeye karşı, 'Buraya layık rejim demokrasi değil, monarşidir' diyorsa ve hatta yeni ön eklemeler yaparak 'müşfik monarşi' gibi yol göstermelerde bulunuyorsa, bu onun ve ülkesinin niyetinin alenileştirilmesi sonucunu beraberinde getirir. Türkiye çıkmış olduğu demokrasi yolculuğunu sürdürecektir. Demokrasiyi, hukuku, adaleti temin ve tesis etme çabası sergileyen bir ülkeye monarşi öneren aklın da Türkiye'den tasfiye edilmesi icap eder."

"Gazze ve Filistin tüm insanlığın ortak yarası haline geldi"

Dünyada müdahaleler ve savaşların tehlikeli düzeyde yoğunlaştığına dikkati çeken Dervişoğlu, Rusya'dan Kafkasya'ya, İran'dan Venezuela'ya, Asya Pasifik bölgesinden kutuplara kadar çatışma ve gerilimlerin endişe ve korku kaynağı olduğunu belirtti.

Dervişoğlu, Gazze ve Filistin'de yaşananların tüm insanlığın ortak yarası haline geldiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu tarif sadece acı ve keder verdiği için değildir. O yara tedavi edilmedikçe ve ona sebep olan anlayış sona erdirilmedikçe, tüm uygarlık zehirlenmeye devam edeceği içindir. Bugün insan hakları ve demokrasi ilkeleri dahi sorgulanır hale geldiyse, bu durum o değerlerin tabiri caizse kayda geçirildiği coğrafyalardaki malum aktörlerce umarsızca istismar edilmeleri sebebiyledir. Büyük kötülüklere kılıf yapıldığı içindir."

Dervişoğlu, tüm bu ortak sorunların panzehiri olarak partizanlık yerine demokrasiyi, kimlik siyaseti yerine yurttaş eşitliğini ve güvenlik devleti yerine hukuk devletini savunduklarını aktardı.

Kaynak: AA

