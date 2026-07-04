Dervişoğlu'ndan Emekli Aylığına Tepki - Son Dakika
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Dervişoğlu'ndan Emekli Aylığına Tepki

04.07.2026 13:39
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İYİ Parti Lideri Dervişoğlu, emekli maaş artışını eleştirerek insaf çağrısında bulundu.

Haber: Mehmet OFLAZ - Kamera: Ünal AYDIN

(TUNCELİ) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, en düşük emekli aylığına yapılacak 3 bin 500 liralık artışa tepki gösterdi. Dervişoğlu, "20 bin lira ile geçinemeyen emekli 23 bin lirayla nasıl geçinecek? Bu ülkeyi yönettiğini zannedenlere biraz insaflı olmalarını tavsiye ediyorum" dedi.

İYİ Parti Lideri Müsavat Dervişoğlu ve beraberindeki heyet, Tunceli'de ziyaretleri kapsamında ilk olarak Çemişgezek ilçesine gitti. İlçeye vapurla geçtiği sırada ANKA Haber Ajansı'na gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dervişoğlu, Tunceli'nin bütün ilçelerini gezmeyi çok istediğini ancak zaman kısıtlılığı nedeniyle ilk olarak herkesin merak ettiği Çemişgezek'i tercih ettiklerini belirtti. Daha önce Tunceli'ye defalarca gelmesine rağmen Çemişgezek'e ilk kez geçtiğini aktaran Dervişoğlu, il başkanının bu konuda özel bir hassasiyeti olduğunu söyledi.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı'nın annesinin de Çemişgezekli olduğunu ifade eden Dervişoğlu, bu ziyaretin bir anlamda hasret giderme niteliği taşıyacağını dile getirdi. İlçede vatandaşlarla bir araya geleceklerini kaydeden Dervişoğlu, programın devamında Sarı Saltuk Türbesi ile Diyap Ağa'nın kabrini ziyaret edeceklerini, ardından da Tunceli merkezine geçeceklerini aktardı. Dervişoğlu, ayrıca bir sonraki Tunceli ziyaretinde ise Pertek'e gitmeyi planladıklarını sözlerine ekledi.

TÜİK'in enflasyon verilerini açıklamasının ardından AK Parti ve MHP'nin en düşük emekli aylığına 3 bin 500 liralık bir artış yapılmasını öngören kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sunduğunu hatırlatan Dervişoğlu, "Karşı duruşumuzu sergileyeceğiz. Sayın Cihan Paçacı, emekli maaş artışlarının yüzde 40'tan aşağı olmamasına dair bir kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, komisyona daha onların teklifi inmeden gönderdi. Onu da inşallah müzakere etme imkanı bulacağız. 20 bin lira ile geçinemeyen emekli 23 bin lirayla nasıl geçinecek? Onu tabii düşünmek lazım. Bu ülkeyi yönettiğini zannedenlere biraz insaflı olmalarını tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, İYİ Parti, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dervişoğlu'ndan Emekli Aylığına Tepki - Son Dakika

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