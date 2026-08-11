Dervişoğlu\'ndan Eren Bülbül ve Ferhat Gedik\'e minnet

(ANKARA) - İYİ Parti genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Gönlü vatan sevgisiyle çarpan, Maçka'nın yiğit evladı Eren Bülbül'ü; onu korumak için üzerine kapanan, 41 kurşunla şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuşumuz Ferhat Gedik'i rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.

İYİ Parti genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Trabzon'un Maçka ilçesinde dokuz yıl önce terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'i andı. Dervişoğlu, şunları kaydetti:

"Gönlü vatan sevgisiyle çarpan, Maçka'nın yiğit evladı Eren Bülbül'ü; onu korumak için üzerine kapanan, 41 kurşunla şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuşumuz Ferhat Gedik'i rahmet ve minnetle anıyorum."