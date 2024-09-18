Dervişoğlu'ndan Gazilere Ziyaret

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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Bilkent'teki Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret etti.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Dervişoğlu, 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında gerçekleşen ziyarette, gazilerle tek tek ilgilenip sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

Dervişoğlu, ziyarette, gazilerin yaşadığı sıkıntıları bildiklerini, bu sorunların çözümü noktasında ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını belirtti.

Dervişoğlu'na ziyarette İYİ Parti Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Başkanı Kevser Ofluoğlu eşlik etti.