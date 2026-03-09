Dervişoğlu'ndan İktidar Vurgusu - Son Dakika
Son Dakika Logo

Dervişoğlu'ndan İktidar Vurgusu

Dervişoğlu\'ndan İktidar Vurgusu
09.03.2026 21:37
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Aksaray'da iktidar yürüyüşüne başlayarak çözüm vaadinde bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Bu coğrafyanın üzerinde başka devletlere ve milletlere yapılanların Türkiye'ye yapılabilmesini hiçbir emperyalist güç asla mümkün göremez." dedi.

Dervişoğlu, Aksaray kent merkezinde bir düğün salonunda düzenlenen iftar programında partililerle bir araya geldi.

Burada konuşan Dervişoğlu, bugün Aksaray'dan iktidar yürüyüşünü başlattıklarını söyledi.

Gittiği her kentte ve her programda farklı bir heyecan gözlemlediğini belirten Dervişoğlu, şöyle konuştu:

"İnsanların karşı karşıya kaldıkları sorunları aşabilmesi için kendilerine yeni bir medet kapısı aradıklarına şahitlik ediyorum. Sorunlar çığ gibi büyüyor. Türkiye'nin etrafı ateş çemberi. Suriye'de olan olayları biliyorsunuz. Geçtiğimiz dönemlerde Irak'ta olanları biliyorsunuz. Bugün de İran'da olan olaylara şahitlik ediyorsunuz. Bütün bunların Türkiye'ye bir yansıması elbette olacaktır. Bu coğrafyanın üzerinde başka devletlere ve milletlere yapılanların Türkiye'ye yapılabilmesini hiçbir emperyalist güç asla mümkün göremez. Akıllarından geçen böyle bir niyet varsa, Anadolu yaylası ne başka bir toprağa ne başka bir millete benzer. Bu millet Türk milletidir. Bu millet, tarih sahnesine çıktığı andan itibaren hayatında ilk defa zorlukla karşılaşmıyor. Bu zorlukları geçebilecek iradeyi de sergileme özelliğine ve vasfına sahiptir. Türkiye'yi kimse Irak'la, İran'la ve Suriye ile karıştırmasın. Bizi bir ve birlikte tutan bir cumhuriyetin sahibiyiz."

Dervişoğlu, İYİ Parti olarak çıkılan bu yolculukta operasyonlara tabi tutulduklarını, kendilerine tuzakların kurulduğunu ve partinin siyasi ömrüne vade biçmeye kalkıldığını savundu.

İktidar olmak için kararlı olduklarını vurgulayan Dervişoğlu, "Benim yönettiğim memlekette sorunları çözmeliyim ve dertleri aşmalıyım. Benim yönettiğim ülkede 25 milyon icra dosyası olmamalı, bacası tütmeyen fabrika bulunmamalı, tenceresi kaynamayan garipler olmamalı." diye konuştu.

Program yapılan duanın ardından sona erdi.

Yerel Haberler, İYİ Parti, Türkiye, Aksaray, Güncel, İftar, Son Dakika

