Dervişoğlu'ndan Terörsüz Türkiye Vurgusu

14.03.2026 15:48
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, referandum çağrısını Meclis'e taşıyıp taşımayacaklarını değerlendirdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Terörsüz Türkiye sürecinde yasal düzenlemelere ilişkin yaptığı referandum çağrısını Meclis gündemine getirip getirmeyeceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Hakkari İl Başkanı Ali Önal'ı makamında ziyaret etti. Bölgeye daha sık ziyaretlerde bulunacağını söyleyen Dervişoğlu, "Hakkari Türkiye'nin güneydeki en uç vilayetlerinden biridir. Ama ben çocukluğumdan beri şunu söylerim: Hakkari yoksa Ankara da olamaz. Bu nedenle Hakkari'nin gönlümüzdeki yeri çok başkadır" ifadelerini kullandı.

Hakkari'ye siyasi amaçlı ilk ziyaretini gerçekleştirdiğini söyleyen Dervişoğlu, Türkiye'nin her köşesinin kendisi açısından bir cennet köşesi olduğunu, gittikleri her yerde yurttaşların sorunlarını dinlemeye çalıştıklarını dile getirdi.

"Milletin o işe rızası var mı, önce ona bakılması icap ediyor"

İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, açıklamaların ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Dervişoğlu, Terörsüz Türkiye sürecinde yasal düzenlemelere ilişkin yaptığı referandum çağrısının hatırlatılması ve "Referandum çağrısını Meclis gündemine taşıyacak mısınız?" diye sorulması üzerine, şu yanıtı verdi:

"Hele bir yasal düzenlemelerle ilgili hangi çalışmaları yapmışlar, ona bir bakalım. Ben her şeyi yerinde ve zamanında konuşmayı tercih ediyorum. Dolayısıyla hem yetkili kurullarımızla istişarelerde bulunuyoruz hem de yaşanan süreci doğru bir biçimde değerlendirmeye gayret sarf ediyoruz. Bu yönüyle bakıldığında gelecek mi, gelmeyecek mi, ne zaman gelecek... Tevatürlere göre hareket edemiyoruz, malumunuz. Çünkü bu hükümet bazı şeylerin çözümü için hızlı davranıyor gibi görünüyor bazen işleri çözümsüzlüğe de terk ettiği söz konusu oluyor. Yani emekli ikramiyesinde müjde bekledik. Bayram için verilecek ikramiyede müjde sadece ikramiyenin tarihinde çıktı, miktarında değil. Şimdi de bir şeyler ifade ediyorlar. Meclisin gündemine taşındığında bu konuyla ilgili görüş ve kanaatlerimizi açıklayacağız. Türkiye'de milletin beklentisinin hilafına bir adım atma çabası söz konusu olur ise bu Meclisteki aritmetik yeterlilikte olabilecek bir iş değil. Milletin o işe rızası var mı, önce ona bakılması icap ediyor. Neyi getirecek, ne amaçla getirecek, ne zaman getirecek göreceğiz. Ama İYİ Parti'nin duruşu belli. İYİ Parti terörle mücadele noktasında atılması icap eden adımları doğru bir biçimde, net bir şekilde tanımlıyor. Terörle yapılan hiçbir müzakereyi teröristin yol başlılığında yapılan hiçbir süreci kabullenebilmemiz mümkün değil."

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
