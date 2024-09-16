Dervişoğlu'ndan Yapıcıoğlu'na Sert Tepki - Son Dakika
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Dervişoğlu'ndan Yapıcıoğlu'na Sert Tepki

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İYİ Parti lideri Dervişoğlu, HÜDA PAR Başkanı Yapıcıoğlu'nu Anayasa'ya yönelik sözleri nedeniyle eleştirdi.

16.09.2024 22:51
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(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Anayasa'nın 4. maddesi üzerine açıklamalarda bulunan HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'na sert sözlerle tepki gösterdi, "Terör sevici zihniyet, şimdi de Anayasamızın ilk 4 maddesini hedef aldı" ifadelerini kullandı, Dervişoğlu, Cumhur İttifakı'nı da, " Malazgirt'te adamın elini kaldırırsanız o da gelir Ankara'da parmağını gözünüze sokar" sözleriyle eleştirdi.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun Anayasanın 4. maddesini hedef alan açıklamalarına İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'ndan sert yanıt geldi. Yapıcıoğlu'nun sözlerine yönelik konuşan Dervişoğlu "Cumhuriyet'le, Türk'le, Türklükle ve Atatürk'le sorunlu terör sevici zihniyet, şimdi de Anayasamızın ilk 4 maddesini hedef aldı" dedi.

Dervişoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı:

"Aziz Milletim; Cumhuriyet'le, Türk'le, Türklükle ve Atatürk'le sorunlu terör sevici zihniyet, şimdi de Anayasamızın ilk 4 maddesini hedef aldı. İktidarda kalmak uğruna her türlü tavizi verirseniz olacağı budur. Malazgirt'te adamın elini kaldırırsanız o da gelir Ankara'da parmağını gözünüze sokar işte! Milletimizi ahmaklık ile itham etme konusuna gelince asıl ahmaklık; beni, İYİ Parti'yi ve büyük Türk milletini hesaba katmamaktır.  "Anayasa değişikliği" diye fısıldayıp "yeni Anayasa" diye yükselen, taşeronları eliyle de milletin tepki ve sabır sınırlarını ölçen kendini bilmezleri bu vesileyle ikaz ediyorum. İhtiyaç duyduğumuz yeni bir anayasa değil, yeni bir iktidardır. Ve o iktidarın parolası; tek millet değil Türk milleti, tek devlet değil Türk devleti, tek vatan değil Türk vatanı ve tek bayrak değil Türk bayrağı olacaktır. Ne mutlu Türk'üm diyene!"

Kaynak: ANKA

Zekeriya Yapıcıoğlu, İYİ Parti, Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dervişoğlu'ndan Yapıcıoğlu'na Sert Tepki - Son Dakika

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