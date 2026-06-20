Dervişoğlu'ndan YKS’ye Gireceklere Başarı Mesajı

(ANKARA)- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, " YKS'ye girecek bütün evlatlarımıza yürekten başarılar diliyorum" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 20-21 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek olan gençlere sosyal medya hesabından başarılar diledi. Dervişoğlu, mesajında ifadeleri kullandı:

"Yarın YKS'ye girecek bütün evlatlarımıza yürekten başarılar diliyorum. Emeğinize güvenin, heyecanınıza teslim olmayın. Sonuç ne olursa olsun, sizler bu milletin en kıymetli hazinelerisiniz. Yolunuz da bahtınız da açık olsun."