(ANKARA)- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, " YKS'ye girecek bütün evlatlarımıza yürekten başarılar diliyorum" dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 20-21 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek olan gençlere sosyal medya hesabından başarılar diledi. Dervişoğlu, mesajında ifadeleri kullandı:
"Yarın YKS'ye girecek bütün evlatlarımıza yürekten başarılar diliyorum. Emeğinize güvenin, heyecanınıza teslim olmayın. Sonuç ne olursa olsun, sizler bu milletin en kıymetli hazinelerisiniz. Yolunuz da bahtınız da açık olsun."
Son Dakika › Güncel › Dervişoğlu'ndan YKS’ye Gireceklere Başarı Mesajı - Son Dakika
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