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Derya Bulut, Cumhur İttifakı Programı'nda Partilileriyle Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Derya Bulut, Cumhur İttifakı Programı'nda Partilileriyle Bir Araya Geldi

Cumhur İttifakı Kırklareli Belediye Başkan Adayı Derya Bulut, düzenlenen bir programda partilileriyle bir araya geldi. Bulut, seçimin Kırklareli'nin kaderi açısından önemli olduğunu vurgulayarak tüm vatandaşlardan destek istedi. Cumhur İttifakı olarak birlikte çalışacaklarını belirten Bulut, kentin kaderini olumlu yönde değiştirmek için çaba göstereceklerini söyledi.

Derya Bulut, Cumhur İttifakı Programı\'nda Partilileriyle Bir Araya Geldi
22.01.2024 - 09:37,
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Cumhur İttifakı Kırklareli Belediye Başkan Adayı Derya Bulut partilileriyle bir araya geldi.

Bulut, bir düğün salonunda düzenlenen "Dünden Bugüne Cumhur İttifakı Programı"nda bu seçimin Kırklareli'nin kaderi açısından önemli olduğunu söyledi.

Tüm vatandaşlardan destek isteyen Bulut, kenti güzel günlere taşımak için çalışacakları kaydetti.

Cumhur İttifakı olarak sıkılmadık el çalınmadık kapı bırakmayacaklarını anlatan Bulut, "Bu seçim Derya Bulut seçimi değildir. Bu seçim sadece Cumhur İttifakı seçimi de değildir. Bu seçim kentin kaderidir. Hep birlikte ele ele verip bu kaderi olumlu yönde değiştireceğiz. Dolayısıyla bu sorumluluk başta ben olmak üzere hepimizin üzerinde. Hepimiz hiçbir menfaat beklemeden, Kırklareli'ni güzel günlere taşıyabilmek adına, uyumayacağız, kapı kapı doluşacağız, herkesle görüşeceğiz, sizlerin destekleriyle başaracağız." şeklinde konuştu.

Bulut ardından partilileriyle istişarede bulundu.

Kaynak: AA
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Derya Bulut, Kırklareli, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Derya Bulut, Cumhur İttifakı Programı'nda Partilileriyle Bir Araya Geldi - Son Dakika
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