Destici, Ahıska Türklerinin sürgününün 82. yılında dönüşün çözüm beklediğini söyledi - Son Dakika
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Destici, Ahıska Türklerinin sürgününün 82. yılında dönüşün çözüm beklediğini söyledi

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BBP Genel Başkanı Destici, sürgünün 82. yılında, 14 Kasım 1944'te yaklaşık 100 bin Ahıska Türkünün Stalin yönetimince Orta Asya'ya sürgün edildiğini hatırlattı. Destici, 82 yıla rağmen ata yurtlarına dönüşün hala çözüm beklediğini belirtti.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Büyük Birlik Partisi olarak, Türk dünyasının ortak tarihi hafızasını korumayı, haksızlığa uğrayan soydaşlarımızın haklarını savunmayı ve yaşadıkları acıları gelecek nesillere aktarmayı milli ve insani bir sorumluluk kabul ediyoruz." ifadesini kullandı.

Destici, Türklerin Ahıska'dan sürgün edilişinin 82. yılı nedeniyle mesaj yayımladı.

Yaklaşık 100 bin Ahıska Türkü'nün 14 Kasım 1944'te Stalin yönetiminin emriyle, asırlardır yaşadıkları ata yurtlarından koparılarak Orta Asya'ya sürgün edildiğini anımsatan Destici, 14 Kasım 1944'ün, Türk tarihinin acı ve unutulmaması gereken günlerinden biri olduğunu belirtti.

Bir gecede evlerinden çıkarılan kadın, çocuk ve yaşlıların, nereye götürüldüklerini dahi bilmeden yük vagonlarına doldurulduğunu hatırlatan Destici, "Binlercesi açlıktan, soğuktan ve hastalıktan hayatını kaybetti. Hayatta kalanlar ise yıllarca geride bıraktıkları yurtlarının ve kaybettikleri yakınlarının hasretiyle yaşadı. Sürgün, insanın yalnızca yaşadığı topraklardan koparılması değildir. Sürgün, bir çocuğun doğduğu evi, bir annenin evladının mezarını, bir milletin hatıralarıyla birlikte yaşadığı yurdunu kaybetmesidir." değerlendirmesinde bulundu.

"Ata yurtlarına dönüş meselesi hala çözüm bekliyor"

Ahıska'da yaşananların, Türk dünyasının tarihindeki tek büyük felaketi olmadığını belirten Destici, şunları kaydetti:

"Kırım Tatarlarının, Karaçay ve Malkar Türklerinin sürgünleri, Balkan Türklerinin maruz kaldığı katliamlar ve zorunlu göçler, Hocalı'da yaşanan vahşet ve farklı coğrafyalarda soydaşlarımızın karşılaştığı nice zulüm, tarihimizin acı sayfaları arasındadır. Tarihi yalnızca kazandığımız zaferlerle hatırlayamayız. Kaybettiğimiz insanları, dağılan aileleri, yıkılan şehirleri ve yarım kalan hayatları da hatırlamak zorundayız.

Çünkü sürgünleri ve katliamları hatırlamak, milletler arasında yeni düşmanlıklar üretmek için değil, aynı zulümlerin bir daha hiçbir yerde, hiçbir halka yaşatılmaması içindir. Büyük Birlik Partisi olarak, Türk dünyasının ortak tarihi hafızasını korumayı, haksızlığa uğrayan soydaşlarımızın haklarını savunmayı ve yaşadıkları acıları gelecek nesillere aktarmayı milli ve insani bir sorumluluk kabul ediyoruz. Aradan geçen 82 yıla rağmen Ahıska Türklerinin ata yurtlarına dönüş meselesi hala çözüm beklemektedir. Kardeşlerimizin ana vatanlarına güvenli, gönüllü ve onurlu biçimde dönebilmeleri, tarihi bir haksızlığın giderilmesi bakımından büyük önem taşımaktadır."

Sürgünde hayatını kaybedenleri rahmetle anan Mustafa Destici, "Dünyanın dört bir yanında yaşayan Ahıska Türkü kardeşlerimizi muhabbetle selamlıyorum. Vatanından koparılanları, yurt hasretiyle hayata veda edenleri ve tarihimizin bize bıraktığı acıları unutmadık, unutmayacağız. Ruhları şad, mekanları cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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