Destici\'den Borsa uyarısı, SPK ve TCMB\'ye küçük yatırımcı çağrısı

(ANKARA) - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, " Borsa İstanbul'da yaşanan sert dalgalanma yalnızca rakamlardan ibaret değildir. Döviz yerine Türk lirasında yatırım yapmayı tercih eden vatandaşlarımızın birikimleri de burada etkilenmektedir" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Borsa İstanbul'da yaşanan sert dalgalanmalara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Küçük yatırımcının korunması gerektiğini vurgulayan Destici, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) açıklamalarını ve uygulanacak tedbirleri desteklediklerini belirtti. Destici, şunları kaydetti:

"Borsa İstanbul'da yaşanan sert dalgalanma yalnızca rakamlardan ibaret değildir. Döviz yerine Türk lirasında yatırım yapmayı tercih eden vatandaşlarımızın birikimleri de burada etkilenmektedir. Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik şartlarda vatandaşlarımızın tasarruflarını dövizde veya yurt dışında tutmak yerine Türk lirası cinsinden değerlendirerek sermaye piyasalarımıza yönelmesi, ülkemizin finansal istikrarı açısından kıymetlidir.

Lakin bu güvenin zedelenmesine yol açacak her türlü manipülasyon ve spekülatif işlem, yalnızca yatırımcıya değil, ekonomimize de zarar verir. Hele ki küçük yatırımcının birikiminin hedef alınması asla kabul edilemez.

SPK'YA İNCELEME VE YAPTIRIM ÇAĞRISI

SPK; piyasayı manipüle eden, yapay fiyat ve işlem hareketleri oluşturan, yatırımcıların güvenini istismar eden kişi ve yapılar hakkında gereken inceleme ve denetimleri kararlılıkla yapmalı; hukuka aykırılık tespit edilmesi halinde gerekli müeyyideleri gecikmeksizin uygulamalıdır.

Bu minvalde, SPK'nın ve TCMB'nin yaptığı açıklamaları ve uygulanacak esasları desteklediğimizi ifade ediyoruz. Kim ki milletimizi rakamlarla kandırır ve şahsi kazançları uğruna devletimizin ve milletimizin sermayesine göz diker; devletimizin ilgili kurumları bunlar hakkında en ağır tedbirleri almalı, vatandaşlarımızın bu süreçten zarar görmeden çıkmasını sağlamalıdır.

Defaatle tekrar ediyoruz: Devletimiz böylesine sıkı bir para politikası uygularken finansal piyasaları kendi oyuncakları haline getirerek milletimize ağır darbeler vurmaya çalışanlarla ilgili gerekli yaptırımlar uygulanmalıdır."