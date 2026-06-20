Destici'den Canbolat'a Ziyaret

(ANKARA)- Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara Valisi olarak atanan Yakup Canbolat'a, Ankara Valiliği'nde "hayırlı olsun" ziyaretinde bulunduklarını bildirdi.
Destici'nin, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:
"Ankara Valimiz Sayın Yakup Canbolat'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Nazik ev sahipliği dolayısıyla kendilerine teşekkür ediyor, başkentimiz Ankara'ya hizmet yolunda üstlendikleri görevde üstün başarılar diliyorum."
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