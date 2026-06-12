Destici'den LGS Mesajı

(ANKARA)- BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, LGS'ye girecek öğrenciler için yayımladığı mesajda, "Kendinize güvenin, sakin olun ve elinizden gelenin en iyisini yapın" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, yarın gerçekleştirilecek olan Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) girecek öğrenciler için sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

Destici, şu ifadeleri kullandı:

"Yarın LGS'ye girecek bütün öğrencilerimize öncelikle gönülden başarılar diliyorum. Kıymetli evlatlarımız; bir sınav geleceğinizi tek başına belirlemez. Önemli olan inancınızı, azminizi ve çalışma iradenizi kaybetmemektir. Kendinize güvenin, sakin olun ve elinizden gelenin en iyisini yapın. Rabbim zihin açıklığı versin, emeklerinizin karşılığını almayı nasip etsin. Yolunuz açık, sınavınız başarılı, bahtınız aydınlık olsun."