Destici: Huzur ve mutluluk önceliğimiz - Son Dakika
Destici: Huzur ve mutluluk önceliğimiz

Destici: Huzur ve mutluluk önceliğimiz
14.03.2026 00:03
BBP Genel Başkanı Destici, huzur ve bayram dileğinde bulundu, Ortaylı'ya başsağlığı diledi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Önceliğimiz elbette ki bölgemizin huzuru ve mutluluğu, ülkemizin daha sonra bölgemizin. Neticede biz burada komşularımızla yaşamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Destici, bir otelde düzenlenen iftar programında, basın kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yaklaşan bayramın huzur içinde geçirilmesi temennisinde bulunan Destici, "Cenab-ı Hak bizlere, ülkemize ve milletimize, Doğu Türkistan'dan Balkanlar'a kadar nerede bir Müslüman ve nerede bir Türk varsa hepsine huzur içinde bayram yaşamayı nasip etsin." dedi.

Ramazan boyunca çeşitli programlara katıldıklarını anlatan Destici, Türkiye'nin farklı şehirlerinde iftar ve sahur programları gerçekleştirdiklerini, ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Balkanlar'da da ramazan programları düzenlediklerini anlattı.

Destici tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın vefatından büyük üzüntü duyduklarını ifade ederek, "Başta ailesi olmak üzere sevenlerine, yakınlarına tüm akademik camiaya, bilim camiasına, ilim dünyasına da başsağlığı diliyorum. Daha doğrusu milletimizin başı sağ olsun. Çünkü İlber Ortaylı Türk milletinin ortak değerlerindendi." açıklamasını yaptı.

Ortaylı'nın, toplumun her kesiminin takdirini, sevgisini, kazanmış bir bilim adamı olduğunu belirten Destici, "Ben kendisini rahmetle ve şükranla yad ediyorum. Mekanı cennet olsun. Büyük bir değerimizi, büyük bir tarihçimizi, büyük bir ilim adamımızı kaybettik, yeri çok zor doldurulur." diye konuştu.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları hakkında da değerlendirmede bulunan Destici, bölgede sivillerin de saldırılardan etkilendiğini vurgulayarak, "Gerçekten Birleşmiş Milletler olsaydı, gerçekten Uluslararası Ceza Mahkemesi olsaydı, gerçekten dünyada bir hukuk sistemi olsaydı bu karşılıksız mı kalırdı?" değerlendirmesinde bulundu.

Bölgedeki barış ve istikrarın önemine işaret eden Destici, "Önceliğimiz elbette ki bölgemizin huzuru ve mutluluğu, ülkemizin daha sonra bölgemizin. Neticede biz burada komşularımızla yaşamaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Destici: Huzur ve mutluluk önceliğimiz - Son Dakika

