Destici: İslam Dünyası Ortak Duruş Sergilemeli

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "İslam dünyasının ayağa kalkması ve ortak bir duruş sergilemesi gerekiyor." dedi.

Destici, partisinin genel merkezindeki bayramlaşma programında, Ramazan Bayramı'nın ülkeye, millete ve İslam alemine hayır, barış, huzur ve mutluluk getirmesi temennisinde bulundu.

Siyasi parti liderleri ve bürokrasiden kişilerle de bayramlaştıklarını belirten Destici, siyasetçilerin birbirlerini eleştirebildiğini ancak bayram gibi ortak sevinçlerin yaşandığı günlerde hal hatır sorulması gerektiğini vurguladı.

Destici, bugünün Dünya Down Sendromu Günü olduğunu da anımsatarak, devletin ve milletin tüm engellilere sahip çıktığını ve onları kucakladığını söyledi.

Nevruz Bayramı'nı da kutlayan Destici, "Her ne kadar birileri Türk'ün geleneğini, göreneğini, adetlerini kendilerinin gibi göstermeye çalışsa da Türk'ün bayramı, geleneği olduğunu tarih çok açık bir şekilde ispatlamıştır. Bu coğrafyada yaşayan herkes elbette ki bu bayramı kutlayabilir. Biz de Büyük Birlik Partisi olarak Türk milletinin ve coğrafyamızda yaşayan herkesin Nevruz Bayramı'nı kutluyoruz. Bu bayramın birliğe, beraberliğe, kardeşliğe vesile olmasını Cenabıhak'tan niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

Destici, İsrail'in Gazze'de saldırılarında her gün mazlumların kanını dökmeyi sürdürdüğüne dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"İslam ülkeleri dışişleri bakanları geçtiğimiz hafta bir toplantı gerçekleştirdi Riyad'da. Bir sonuç bildirgesi açıklandı. Amerika'ya ve İsrail'e bir lanetleme, kınama var mı, açıkça bunu göremiyoruz. Tam tersine İran'a birtakım uyarılar yapılıyor. Yani siz ABD'ye tek kelime edemiyorsunuz. Cümle neyle başlamalıydı? 'Saldırgan ABD'yi ve İsrail'i kınıyoruz.' ile başlamalıydı. Ama böyle bir cümle yok. Bu pasiflik, pısırıklık, esaret hali devam ettiği sürece İsrail daha çok Müslüman kanı akıtır. ABD daha çok İslam ülkesini işgal eder, milyonlarcasını öldürür, zenginliklerini alır ve gider. İslam dünyasının ayağa kalkması ve ortak bir duruş sergilemesi gerekiyor. İspanya Başbakanı'nın gösterdiği duruşu Mısır, Suudi Arabistan, emirlikler, körfez ülkeleri ve diğer İslam, Arap ülkeleri liderleri gösterse ne İsrail bu kadar soykırım yapabilir ne ABD bu tür haydutluk yapabilir."

Destici, bir gazetecinin, ABD'nin NATO kapsamında Türkiye'de yeni bir üs talebinde bulunmasına ilişkin sorusu üzerine, bu talebin asla kabul edilmemesi gerektiği görüşünü paylaştı.

Konuşmasının ardından Destici, partililerle tek tek bayramlaştı.