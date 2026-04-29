Destici Özbekistan yolcusu

Serin, ziyaretin Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in himayelerinde ve Özbekistan Liberal Demokrat Partisi’nin daveti üzerine gerçekleşeceğini ifade ederek, “Heyetimize Genel Başkanımız Sayın Mustafa Destici başkanlık edecektir. Bu ziyaret, Türk dünyasıyla ilişkilerimizi daha ileri bir seviyeye taşıma hedefimizin önemli bir parçasıdır” dedi.

Ziyaret kapsamında Taşkent, Buhara ve Semerkant şehirlerinde temaslarda bulunulacağını belirten Serin,

Cumhurbaşkanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Özbekistan Ali Meclisi ile heyetler arası görüşmeler yapılmasının planlandığını, ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Taşkent Büyükelçiliği ile de görüşüleceğini kaydetti.

Serin, “ziyaretin, Türk dünyasıyla kurduğumuz güçlü bağların tahkimine ve ortak geleceğimizin inşasına katkı sağlayacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.