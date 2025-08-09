Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), yapı güvenliği ve deprem riski nedeniyle Buca Erkek Öğrenci Yurdu binasının 2025-2026 akademik yılı boyunca kapalı tutulacağını bildirdi.
Üniversiteden yapılan açıklamada, yurt binasında teknik incelemeler yapıldığı ifade edildi.
Yapı güvenliği ve deprem riski nedeniyle binanın 2025-2026 akademik yılı boyunca kapalı tutulmasına karar verildiği kaydedildi.
Öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için alternatif yurt imkanları için çalışmaların sürdüğü belirtildi.
Son Dakika › Güncel › DEÜ Buca Yurdu 2025'te Kapalı Kalacak - Son Dakika
