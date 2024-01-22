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DEÜ, Malatya'da konteyner kente mescit kuracak - Son Dakika
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DEÜ, Malatya'da konteyner kente mescit kuracak

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da bulunan konteyner kente mescit için çalışmalara başladı. Malet-2 konteyner kentinde mescit kurulumuna ilişkin protokol imzalandı. Mescit tamamlandıktan sonra Malatya Valiliğine devredilecek ve acil durumlarda konaklama amacıyla da kullanılabilecek.

DEÜ, Malatya\'da konteyner kente mescit kuracak
22.01.2024 - 10:55,
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Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da bulunan konteyner kente mescit için çalışmalara başladı.

DEÜ'den yapılan açıklamaya göre, Malet-2 konteyner kentinde mescit kurulumuna ilişkin Malatya Valiliği ile üniversite arasında protokol imzalandı. Protokole Malatya Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mustafa Türker ile DEÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Mücahit Vural imza attı.

Konteyner kentteki mescit kurulumu tamamlandıktan sonra Malatya Valiliğine devredilecek, acil durumlarda konaklama amacıyla da kullanılabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, depremlerden etkilenen şehirlere desteklerinin devam edeceğini kaydetti.

Felaketin yaşandığı andan itibaren bölgede çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Hotar, şu bilgileri paylaştı:

"Afetten etkilenen şehirlerimize sağlıklı içme suyundan barınmaya, atık bertarafından mutfak hizmetine, sağlıktan eğitime kadar geniş yelpazede hizmetler ulaştırdık ve depremin olumsuz izlerini böylelikle silmeye gayret ettik. Bölgeden gelen talepleri de dikkate alan kurumumuz, bu kez manevi dünyamızı zenginleştirecek bir hizmete daha imza attı. 180 metrekarelik geniş alanı ile aynı anda 180 kişiye kadar hizmet verebilecek olan mescidimizin Malatya'ya ve ilçemize hayırlı olmasını diliyoruz."

Kaynak: AA
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